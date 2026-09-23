Vívás: Törökországban kezdődik a juniorok nemzetközi idénye

Ezen a hétvégén a junior női és férfi tőrözőink a törökországi Samsunban vesznek részt világkupa-vidalon. Ezzel a megméretéssel kezdődik meg korosztályos vívóink nemzetközi versenyévada. Az eseményen elért eredmény beleszámít a hazai válogatásba, így nagyjából kéttucatnyi magyar vívó vesz részt a péntektől vasárnapig tartó seregszemlén. A hazai sportági szövetség tájékoztatása szerint a mezőny hatalmas, a férfiaknál csaknem 240-en, a nőknél csaknem kétszázan neveztek.

A junior tőrözők mát túlvannak a harmadik itthoni válogatójukon is. A világverseny-indulást érő első négy pozícióban a ranglistán a férfiaknál Zsögön Andor, Bodor Áron, Bán Sebestyén és Rózsa Csanád, a nőknél Kollár Anna, Zhou Xinyao,Lajcsik Róza és Simon Borbála található.

A magyar tőrözők az új szezonban is reménykedhetnek a jó teljesítményben.

Kollár Anna Fotó: Bizzi Team

A múlt évadban a grúz fővárosban, Tbilisziben rendezett korosztályos vívó Európa-bajnokságon

az utánpótlás-kontinensviadalok történetében először nyert aranyérmet a magyar junior női tőrválogatott.

A csapat Kollár Anna, Papp Jázmin, Polonyi Petra és Zhou Xinyao összeállításban utazott ki az Eb-re és menetelt egészen az első helyig. A Kiss Tibor vezette lányok a hollandokat 45:27-re, a briteket 45:43-ra, a franciákat 45:29-re győzték le, végül a döntőben 45:38-ra nyertek az izraeliek ellen.

Az új évadban ez a juniorcsapat már nem fog ebben az összeállításban szerepelni, ugyanis Papp és Polonyi is a felnőttek közé lépett.

A junior férfiak Mazza Lorenzo vezetésével Bodor Áron, Gergely Zoltán, Grósz Roland, Zsögön Andor összetételben szerepeltek az Eb-n és a vb-n – a kontinensviadalon negyedikek lettek. Innen Gergely hagyta el a korosztályt. A csapatba kerülésért ebben a szezonban is nagy küzdelem várható.

Zsögön Andor Fotó: Bizzi Team

Az elindult évadban újdonság, hogy nemcsak a junior női kardozóknak rendeznek világkupát Budapesten, hanem ugyanazon a novemberi hétvégén

a legjobb junior férfi tőrözők is a magyar fővárosba látogatnak a vk-ra.

Az a megméretés is kiemelt helyen szerepel a reménységeink versenynaptárában.

(Kiemelt képünkön balra: Kollár Anna a legutóbbi junior Eb-n Fotó: Bizzi Team)