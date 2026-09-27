Vívás: Zsögön Andor a legjobb európaiként ötödik a samsuni junior-vk-n

Ezen a hétvégén a junior női és férfi tőrözőink a törökországi Samsunban vesznek részt világkupa-viadalon. Ezzel a megméretéssel kezdődött meg korosztályos vívóink nemzetközi versenyévada. Az eseményen elért eredmény beleszámít a hazai válogatásba, így a fiatalok számára különösen fontos a megméretés.

A férfiak között az ötödik helyen záró Zsögön Andor szerepelt a legjobban.

Szelei István budakalászi színekben versenyző tanítványa

236 fős mezőnyben végzett a legjobb európaiként.

A reménység a csoportkör után török, olasz, thaiföldi, majd francia ellenfelet múlt felül. A hazai szövetségi portál beszámolója szerint a legszorosabb meccsét utóbbival, Dekouche-sal vívta a nyolcaddöntőben, de ott is 15:11-re győzött. Érdekesség és a kiegyenlített mezőnyben ritkaság, hogy a magyar fiatal egyedüli európaiként jutott be a legjobb nyolcba, kínai, hongkongi, amerikai és koreai tőrözők mellett. Az éremért a kínai Lin 15:5-re nyert Zsögön ellen, akinek így is jár az elismerés. Zsögön mellett Grósz Roland és Rózsa Csanád jutott a legjobb 64 közé, de tovább nem.

Zsögön Andor ötödik lett Samsunban Forrás: MVSZ

A nők egyéni szereplése nem hozott magyar bravúrt. Kollár Anna és Zhou Xinyao tagja volt a múlt idényben Európa-bajnoki címet szerző juniorcsapatnak, így őket kiemelt figyelem kíséri, de egyikük sem jutott be a 32 közé, ahogyan Haroni Agapi számára is a 64-ben ért véget a verseny.

Junior férfi tőr egyéni világkupaverseny, Samsun, 236 induló

A csoportmérkőzéseken: Grósz Roland 6 győzelem/0 vereség, Zsögön Andor 5/1, Lackó Máté 4/2, Kosztolányi Hunor 4/2, Bodor Áron 3/3, Bán Sebestyén 3/3, Lakatos Balázs 3/3, Bánhidi Balázs 3/3, Orovecz Gergely 3/3, Rózsa Csanád 3/3 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 128 közé jutásért: Bán-Janss (belga) 15:14, Orovecz-Cecet (moldáv) 15:11, Rózsa-Wyszynski (lengyel) 15:12, Bodor-Wisnik (lengyel) 15:11, Lakatos-Cazzani (török) 4:15, Bánhidi-Delcourt (belga) 14:15.

A legjobb 64 közé jutásért: Rózsa-Xu (kanadai) 15:13, Grósz-Yildiz (török) 15:8, Zsögön-Cazzani (török) 15:9, Bán-Sisinni (amerikai) 9:15, Kosztolányi-Mirosnyisenko (orosz) 7:15, Orovecz-Collini (olasz) 9:15, Lackó-Pierucci (olasz) 6:15, Bodor-Yang (amerikai) 6:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Zsögön-Guidi (olasz) 15:5, Grósz-Zavalnij (ukrán) 13:15, Rózsa-Senic (amerikai) 9:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Zsögön-Chen (thaiföldi) 15:8.

Nyolcaddöntő: Zsögön-Dekouche (francia) 15:11.

Negyeddöntő: Zsögön-Lin (kínai) 5:15.

Végeredmény: 1. Roy Graham (amerikai), 2. Bob Cheng (hongkongi), 3. Lu Jusi (kínai) és Lin Julong (kínai), 5. Zsögön Andor (edző: Szelei István, válogatott edző: Mazza Lorenzo), …34. Grósz Roland, …63. Rózsa Csanád, …82. Lackó Máté, …89. Kosztolányi Hunor, …112. Orovecz Gergely, …118. Bán Sebestyén, 119. Bodor Áron, …132. Lakatos Balázs, …136. Bánhidi Balázs

Junior női tőr egyéni világkupaverseny, Samsun, 194 induló

A csoportmérkőzéseken: Kollár Anna 5 győzelem/1 vereség, Simon Borbála 5/1, Botos Árven 5/1, Lajcsik Róza 4/2, Zhou Xinyao 4/2, Márkus Boglárka 4/2, Haroni Agapi 3/3, Mahovszkij Szilvia 3/3, Tímár Zsófi 3/3, Kollár Natasa 3/3 (továbbjutottak), Varga Zselyke 1/5 (kiesett).

A legjobb 64 közé jutásért: Kollár A.-Binaghi (svájci) 15:1, Zhou-Abele (lett) 15:14, Haroni-Fattori (olasz) 15:12, Simon-Posvancova (szlovák) 14:15, Kollár N.-Yang (amerikai) 3:15, Mahovszkij-Gaillardot (francia) 12:15, Botos-Dammroff (holland) 5:15, Márkus-Huang (kínai) 10:15, Tímár-Wahba (egyiptomi) 7:15, Lajcsik-Nyikolajeva (orosz) 7:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Zhou-Pavlova (orosz) 13:15, Haroni-Amr Hossny (egyiptomi) 13:15, Kollár A.-Cauvet (francia) 9:15.

Végeredmény: 1. Liu Jaelyn (amerikai), 2. Van Jihan (kínai), 3. Natasza Kus (lengyel) és Sara Amr Hossny (egyiptomi), 39. Kollár Anna, …52. Zhou Xinyao, …59. Haroni Agapi, …65. Botos Árven, …67. Simon Borbála, …76. Lajcsik Róza, …90. Márkus Boglárka, …96. Mahovszkij Szilvia, …106. Tímár Zsófi, 107. Kollár Natasa, …160. Varga Zselyke.

(Kiemelt képünkön: Zsögön Andor Fotó: Bizzi Team)