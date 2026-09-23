A cél, hogy Los Angelesben négy csapattal legyen ott a magyar vívás

– Beindult a nagyüzem?

– Igen, mindenki elkezdte a felkészülést, a párbajtőrözőkkel és a férfi kardozókkal már „meg is jártuk” Mátraházát egy rövidebb edzőtábor erejéig – válaszolta Boczkó Gábor szövetségi kapitány. – A világkupa-sorozat a korábbi novemberi kezdés helyett idén már októberben elrajtol, ráadásul a jövő héten Veszprémben rendezik a katonai világbajnokságot, és a válogatottjaink közül többen tagjai a Sportszázadnak, így már csak emiatt is kicsit másként alakult ez a szezonkezdet.

– Van két fegyvernem, a férfi párbajtőr és a női kard, amelyik megbízott vezetőedzővel „járta meg” a világbajnokságot, itt mikor rendeződik a helyzet?

– Már kiírtuk a pályázatot, a héten érkeznek be a jelentkezések, aztán a szakmai testület meghozza a döntést, így még a világkupa-sorozat rajtja előtt lesz vezetőedzője a két szakágnak.

– Az egyik csapatot éppen ön vezette hónapok óta, és a férfi párbajtőrözők nem jól sikerült világbajnoki szereplése után meglehetősen szomorúan feltette a kezét, vállalja a felelősséget, megpróbáltak mindent, új utakon is jártak, mégsem jött az eredmény. Hogy vannak mostanság az olimpiai bajnokaink, és mi lehet a megoldás ebben a fegyvernemben?

– Hagytam kellő időt arra, hogy mindenkiben leülepedjen az elmúlt néhány hónap. Az első válogatót még megvárom, az nemsokára lesz, aztán megint leülünk a srácokkal, megbeszélünk újra mindent, s bár további mentális megoldásokkal készülünk, elsősorban mindenkinek magában kell rendezni sok mindent – a versenyzőknek és nekünk, edzőknek is.

– A mentális akadályok, gátak leküzdése kifejezetten nehéz feladat. Egyetért?

– Persze. Nem technikai, nem fizikai probléma jelentkezett a csapatnál, a fiúknak újra meg kell találniuk a tüzet, jobban kell küzdeniük egymásért. Hogy magukért tudnak, azt az elmúlt szezon egyéni eredményei is mutatják. Rengeteget dolgoztunk eddig is, ez ezután is így lesz, a munka előbb-utóbb a páston is megmutatkozik. Ne feledjük, világklasszis vívókról beszélünk, ki fog ez egyenesedni idővel. Az elvesztett önbizalom visszaszerzése sokkal hosszabb időbe telik, mint amilyen hamar elveszíti az ember, ám az igazi bajnok ilyenkor mutatkozik meg: abban, hogyan tudnak a fiúk újra vissza- és összekapaszkodni, hogyan tudnak újra egységesek lenni. Ez elengedhetetlenül fontos, hiszen tudjuk jól, csapatban kvótát szerezni az olimpiára más, mint egyéniben, márpedig a kvalifikáció áprilisban elkezdődik.

– Más fegyvernemnél is van hasonlóan nehéz helyzet?

– Nincs. Hullámvölgyek mindenütt voltak és lesznek is. Ez elkerülhetetlen egy sportoló életében, az viszont mindenkinél más, hogy ez milyen mély vagy éppen hosszú. Férfi párbajtőrözőinknél azért jelentkezik látványosabban, mert olimpiai bajnokok, így kiemelt figyelmet kapnak. Munka, sok-sok munka, némi szerencse és türelem kell.

– Női kardcsapatunk júliusban Hongkongban harmadik világbajnoki aranyát szerezte, ez mindenképpen jó előjel Los Angelesre, a kérdés csak az, nem jött-e túl hamar az újabb siker…

– Hogy a női kardcsapatunk potenciális éremesélyes az olimpián, nem kérdés. Nem fogja összenyomni a lnyokat a teher, ebben biztos vagyok: bár nagyon fiatalok, jó és egységes csapatot alkotnak, rendre akadt valaki, aki az adott meccsen húzóemberré lépett előre, ez is adta az együttes erejét. Ők Los Angelesben éppen annyi idősek lesznek, mint férfi párbajtőrözőink voltak Párizsban. A hongkongi négyes mellett a csapatba kerülésért hajt Pusztai Liza és a visszatérő Márton Anna is, ez a konkurenciaharc csak segítheti a szakág fejlődését.

– Ha már konkurencia: női párbajtőrözőink nagyszerű szezont futottak, egyértelműen érződik, hogy Csobó Dominik vezetőedző új lendületet hozott. Itt év közben is akadtak cserék, ráadásul Kun Anna is ott van már a teremben, mi több, már versenyezhet is. Itt mire számít?

– Annának vissza kell szereznie az önbizalmát, a versenyrutinját, két év azért hosszú idő. Az, hogy a szezon elején nem ugyanazok voltak tavaly a csapatban, mint a végén, csak jót jelent, mert azt mutatja, erős a szakág, senkinek sincs bérelt helye. A verseny nyitott, mindenkinek megvan az esélye a csapatba kerülésre, de ehhez kellenek a jó eredmények egyéniben is.

– Bár nem beszéltünk külön három másik csapatról, a férfi kardozókat nem kell bemutatni, a tavalyi vébén nagyot dobtak a férfi tőrözők, arról már beszéltünk, hogy utóbbiaknál arra is hangsúlyt kell fektetni, hogy az ellenfelek már figyelnek rájuk, készülnek belőlük, míg női tőrcsapatunk a világbajnoki ötödik hellyel jobb alapokat teremtett a kvótaszerzésre. A kvalifikáció áprilisban rajtol, jelenleg három csapatunk áll kijutó helyen. Folytatja?

– Valóban három csapatunk áll kvótás helyen, ám az összkép ennél sokkal jobb. Már Párizs után is azt mondtam, a cél az, hogy Los Angelesben még nagyobb legyen a delegációnk. Akkor három csapatunk volt ott, és minden fegyvernemben volt magyar induló, innen az a továbblépés, ha eggyel több magyar négyes léphet pástra a 2028-as olimpián.