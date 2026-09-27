Vívás: Samsunban a nők voltak a jobbak

A Kollár Anna, Lajcsik Róza, Simon Boglárka, Zhou Xinyao összeállítású női kvartett a nyolcaddöntőben nyert a házigazda törökök ellen, majd kikapott a franciáktól. Az 5-8. helyért Hongongot sikerült legyőzni, utána azonban vereség következett az olaszoktól, így a válogatott a hatodik helyen végzett.

A férfiegyüttes (Bán Sebestyén, Bodor Áron, Rózsa Csanád, Zsögön Andor) megverte Egyiptomot, a negyeddöntőben szoros csatában kikapott az Egyesült Államoktól. A folytatásban az 5-8. helyért az olaszok nyertek a mieink ellen, majd sikerült legyőzni Kínát, s ez a siker hetedik helyet ért.

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(Kiemelt képünk forrása: Hunfencing)