Nemzeti Sportrádió

Vívás: Samsunban a nők voltak a jobbak

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2026.09.27. 19:49
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vívás junior tőrcsapat vk utánpótlás Samsun utánpótlássport
A samsuni junior tőrcsapat világkupaversenyen a magyar nők a hatodik, a férfiak a hetedik helyet szerezték meg.

 

A Kollár Anna, Lajcsik Róza, Simon Boglárka, Zhou Xinyao összeállítású női kvartett a nyolcaddöntőben nyert a házigazda törökök ellen, majd kikapott a franciáktól. Az 5-8. helyért Hongongot sikerült legyőzni, utána azonban vereség következett az olaszoktól, így a válogatott a hatodik helyen végzett.

A férfiegyüttes (Bán Sebestyén, Bodor Áron, Rózsa Csanád, Zsögön Andor) megverte Egyiptomot, a negyeddöntőben szoros csatában kikapott az Egyesült Államoktól. A folytatásban az 5-8. helyért az olaszok nyertek a mieink ellen, majd sikerült legyőzni Kínát, s ez a siker hetedik helyet ért.

Részletes eredmények ITT.

(Kiemelt képünk forrása: Hunfencing)

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