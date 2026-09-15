Vívás: esélyesek sikere a junior tőrözök válogatóin

A múlt hét végén a junior tőrözők dupla válogatóversenyével, egyben Magyar-kupa-fordulójával elindult az új vívóidény.

A Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban rendezett viadalon a győzteseket tekintve nem született meglepetés, az aranyérmesek az esélyesek közül kerültek ki.

Érdekesség, hogy mindkét versenynapon

a férfi- és a női mezőnyben is ugyanaz a két ígéret vívta a döntőt – fordított eredménnyel.

A férfiaknál a tavaly is juniorválogatott Bodor Áron és Zsögön Andor szemben mindkét napi fináléban és előbb Bodor nyert 15:11-re, majd Zsögön bizonyult jobbnak 15:6-ra.

Bodor Áron Forrás: MVSZ

A nőknél Zhou Xinyao győzött az első versenynapi döntőben 15:11-re Kollár Anna ellen, majd a „visszavágón” Kollár kerekedett felül 15:9-re.

A junior tőrözők ezzel túlvannak a harmadik itthoni válogatóviadalukon is. A világverseny-indulást érő első négy pozícióban a ranglistán a férfiaknál Zsögön, Bodor, Bán Sebestyén és Rózsa Csanád, a nőknél Kollár, Zhou, Lajcsik Róza és Simon Borbála található.

Zhou Xinyao Forrás: MVSZ

A múlt évadban a grúz fővárosban, Tbilisziben rendezett korosztályos vívó Európa-bajnokságon az utánpótlás-kontinensviadalok történetében először nyert aranyérmet a magyar junior női tőrválogatott.

A csapat Kollár Anna, Papp Jázmin, Polonyi Petra és Zhou Xinyao összeállításban utazott ki az Eb-re és menetelt egészen az első helyig. A Kiss Tibor vezette lányok a hollandokat 45:27-re, a briteket 45:43-ra, a franciákat 45:29-re győzték le, végül a döntőben 45:38-ra nyertek az izraeliek ellen.

Zsögön Andor Forrás: MVSZ

Az új évadban ez a juniorcsapat már nem fog ebben az összeállításban szerepelni, ugyanis Papp és Polonyi is a felnőttek közé lépett.

A junior férfiak Mazza Lorenzo vezetésével Bodor Áron, Gergely Zoltán, Grósz Roland, Zsögön Andor összetételben szerepeltek az Eb-n és a vb-n – a kontinensviadalon negyedikek lettek. Innen Gergely hagyta el a korosztályt. A csapatba kerülésért ebben a szezonban is nagy küzdelem várható.

Kollár Anna Forrás: MVSZ

Az elindult évadban újdonság, hogy nemcsak a junior női kardozóknak rendeznek világkupát Budapesten, hanem ugyanazon a novemberi hétvégén

a legjobb junior férfi tőrözők is a magyar fővárosba látogatnak a vk-ra.

Az a megméretés kiemelt helyen szerepel a reménységeink versenynaptárában.

Junior tőr Magyar-kupa, 2. forduló, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok.



Férfiak, 51 induló: 1. Bodor Áron (Ludovika, edző: Mazza Lorenzo), 2. Zsögön Andor (Budakalász), 3. Bán Sebestyén (Honvéd) és Rózsa Csanád (Honvéd), 5. Kosztolányi Hunor (Szigetszentmiklós), 6. Grósz Roland (Honvéd), 7. Gróf Domonkos (Zalaegerszeg), 8. Lakatos Balázs (FTC). Döntő: Bodor-Zsögön 15:11.



Nők, 54 induló: 1. Zhou Xinyao Kriszti (Törekvés, edző: Mátyás Bálint, Szirmai Benedek), 2. Kollár Anna (Törekvés), 3. Lajcsik Róza (Szombathely) és Haroni Agapi (Ludovika), 5. Tímár Zsófi (Csomorkány), 6. Simon Borbála (FTC), 7. Grósz Fióna (Honvéd), 8. Botos Árven (Ludovika). Döntő: Zhou-Kollár 15:11.



Junior tőr Magyar-kupa, 3. forduló, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok.



Férfiak, 56 induló: 1. Zsögön Andor (Budakalász, edző: Szelei István), 2. Bodor Áron (Ludovika), 3. Bánhidi Balázs (Ludovika) és Kosztolányi Hunor (Szigetszentmiklós), 5. Rózsa Csanád (Honvéd), 6. Bán Sebestyén (Honvéd), 7. Bányik Natánael (Honvéd), 8. Farkas Ákos (Ludovika). Döntő: Zsögön-Bodor 15:6.



Nők, 58 induló: 1. Kollár Anna (Törekvés, edző: Beliczay Sándor), 2. Zhou Xinyao Kriszti (Törekvés), 3. Lajcsik Róza (Szombathely) és Goóg Lili (Ludovika), 5. Simon Borbála (FTC), 6. Forgách Rebeka (szlovák), 7. Mészöly Regina (MVSZ), 8. Radics Anna (Honvéd). Döntő: Kollár-Zhou 15:9.

(Kiemelt kép forrása: MVSZ)