Törőcsik Zsófia bronzéremmel zárta a világbajnokságot, összetettben megvédte címét

A világbajnok és világjátékok-győztes magyar sportoló – csapata szerdai tájékoztatása szerint – az egyuszonyosok között 115 méteres mélységet jelentett be, végül aztán 108 méterig jutott, ami ezúttal a harmadik helyhez volt elegendő. Törőcsik Zsófia zárszóként úgy értékelte a vb-n nyújtott teljesítményét, hogy a „végeredménnyel és összességében” elégedett. Hozzátette: lehetne azon gondolkodni, hogy az egyenlítési probléma jöhetett volna később is, de ennek nem látja értelmét.

„Most ez egy megoldandó feladat, amivel foglalkozni kell. Közben azt sem szabad elfelejtenem, hogy erről a világbajnokságról két vébécímmel, egy bronzzal, egy világcsúccsal és az összetett világbajnoki címmel megyek haza” – mondta.

Törőcsik a hosszú és sűrű szezon után most pihenőt tervez. Hozzátette: ugyanakkor a kiegyenlítési technika tökéletesítését sem akarja sokáig halogatni. Mint mondta, már tisztábban látják a probléma okát, a következő időszakban pedig gyakorlással szeretné megtalálni a végleges megoldást.

Hangsúlyozta, az egyik fele legszívesebben mindennap merülne, hogy pontosan kiderítse, hogyan lehetne jobb, viszont a másik fele már szeretne valami egészen mást csinálni.

„Nagyon hosszú év volt, rengeteget edzettem és versenyeztem. Jó lenne újra csak edzőterembe járni, erősödni, lovagolni, snowboardozni, olyan dolgokat csinálni, amelyekkel aktív maradok, de egy időre nem a freedivingról szólnak” – közölte a sportág világklasszisa.