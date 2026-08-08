Nemzeti Sportrádió

Törőcsik Zsófia újabb világcsúcsa: 107 méterre merült Lastovón

2026.08.08. 18:23
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Törőcsik Zsófia Lastovo búvárúszás
A búvárúszó Törőcsik Zsófia 107 méterre merült az uszony nélküli, kötél segítségével végrehajtott szabadtüdős merülés versenyszámban a horvátországi Lastovo szigetén rendezett viadalon, és ezzel visszahódította a világcsúcsot.

A világbajnok és Világjátékok-győztes magyar szabadtüdős búvárúszó áprilisban a Fülöp-szigeteken 105 méterrel állított fel világrekordot ebben a számban, júliusban azonban az ukrán Natalija Zsarkova 106 méterre javította a csúcsot, amelyet az amerikai Enchanté Gallardo is beállított.

„Tudtam, hogy fizikailag képes vagyok rá, és erőben nagyon jó állapotban vagyok. Az Adria külön nehézsége, hogy mélyen sötét és hideg a víz. Amikor elértem a 107 métert és megszereztem a mélységet igazoló jelzőlapot, már éreztem, hogy erővel nem lesz problémám. Onnantól arra koncentráltam, hogy nyugodt maradjak, végig kontrolláljam a merülést és szabályosan teljesítsem a felszíni protokollt” – nyilatkozta Törőcsik a sajtócsapata által küldött hírlevélben.

A világcsúcs után újabb elképesztő teljesítmény következett. Törőcsik a két uszonyos számban 114 métert teljesített, ami világrekordot jelentett volna. A mélységet elérte, és visszatért a felszínre, ám néhány pillanattal korábban fogta meg a kötelet a felszínen, mint azt a szabályok engedélyezik, ezért ezt az eredményét nem hitelesítették.

„Fájt, hiszen életem egyik legnehezebb merülése volt, de a szabály mindenkire vonatkozik, rám is. Nem fellebbeztem, mert helyesnek tartottam a bírók döntését. Most pihenek egy kicsit, aztán remélhetőleg újra megcsinálom” – tette hozzá Törőcsik, aki számára a szezon legfontosabb versenye még hátravan: Lastovo után Szicíliában folytatja a felkészülést, majd Ciprusra utazik, ahol szeptember végén rendezik a mélységi világbajnokságot.

 

Törőcsik Zsófia Lastovo búvárúszás
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