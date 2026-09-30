Nemzeti Sportrádió

A szabadtüdős búvárúszó Törőcsik Zsófia újabb világbajnoki címet nyert

2026.09.30. 12:05
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Törőcsik Zsófia (Fotó: Zsófia Törőcsik freediver)
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Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárúszás szabadtüdős merülés
A búvárúszó Törőcsik Zsófia világbajnoki címet nyert a ciprusi Limassolban: a magyar sportoló az uszony nélküli kategóriában diadalmaskodott.

A világbajnok és Világjátékok-győztes magyar sportoló csapatának közleménye szerint Törőcsik 78 méteres eredménnyel nyerte meg a versenyszámot, az ezüstérmet edzőtársa, a horvát Sanda Delija szerezte meg 75 méterrel, míg a bronzérmes az ukrán Natalija Zsarkova lett 68 méterrel.

A nOxygen Apnea Club világklasszisának ez a második mélységi világbajnoksága, az elsőn összetettben győzött. Következő versenyszáma pénteken a páros uszonyos kategória lesz.

 

Törőcsik Zsófia szabadtüdős búvárúszás szabadtüdős merülés
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