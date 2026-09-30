A szabadtüdős búvárúszó Törőcsik Zsófia újabb világbajnoki címet nyert

A világbajnok és Világjátékok-győztes magyar sportoló csapatának közleménye szerint Törőcsik 78 méteres eredménnyel nyerte meg a versenyszámot, az ezüstérmet edzőtársa, a horvát Sanda Delija szerezte meg 75 méterrel, míg a bronzérmes az ukrán Natalija Zsarkova lett 68 méterrel.



A nOxygen Apnea Club világklasszisának ez a második mélységi világbajnoksága, az elsőn összetettben győzött. Következő versenyszáma pénteken a páros uszonyos kategória lesz.