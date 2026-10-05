Tekvandó: Salim Kamilah az Albán Opent is megnyerte

A 17 éves magyar versenyző az olimpiai sportág hazai szövetségének beszámolója szerint Tiranában is mindegyik ellenfelét simán legyőzte a 46 kilósok kategóriájában, csakúgy, mint Lengyelországban.



A nyitó fordulóban első kiemeltként erőnyerő volt, majd olasz, azeri, a döntőben pedig görög vetélytárssal szemben bizonyult jobbnak, mindannyiszor két menetben. Az aranyéremért a tavalyi U21-es világbajnokság bronzérmesét, Vasziliki Papadopulut verte meg magabiztosan.