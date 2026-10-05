Tekvandó: Salim Kamilah az Albán Opent is megnyerte

Az Európa-bajnok tekvandós Salim Kamilah egy héttel a Lengyel Open megnyerése után az Albán Openen is diadalmaskodott.
A 17 éves magyar versenyző az olimpiai sportág hazai szövetségének beszámolója szerint Tiranában is mindegyik ellenfelét simán legyőzte a 46 kilósok kategóriájában, csakúgy, mint Lengyelországban.
A nyitó fordulóban első kiemeltként erőnyerő volt, majd olasz, azeri, a döntőben pedig görög vetélytárssal szemben bizonyult jobbnak, mindannyiszor két menetben. Az aranyéremért a tavalyi U21-es világbajnokság bronzérmesét, Vasziliki Papadopulut verte meg magabiztosan.
Legfrissebb hírek
Tekvondó: két magyar arany Lengyelországból
Utánpótlássport
2026.09.27. 20:38
Tekvondó: túl a nyári erős felkészülési időszakon
Utánpótlássport
2026.09.24. 20:43
Márton Luana kilencedik lett a koreai tekvandó GP-n
Egyéb egyéni
2026.09.07. 11:53
Tekvandó: Salim Kamilah kilencedik lett Mudzsuban
Egyéb egyéni
2026.09.05. 11:13
Tekvandó: Józsa Levente győzött Rigában
Egyéb egyéni
2026.08.30. 18:32
Női tekvandó-vb: Patakfalvy Luca kilencedik lett
Egyéb egyéni
2026.08.30. 09:59