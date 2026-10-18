Tekvondó: Szentgyörgyi Veronika az első fecske

Az ötkarikás programban is szereplő tekvondónak korábban még egyszer sem volt magyar reprezentánsa a korosztályos csúcsviadalon, az ifjúságiak olimpiáján – egészen mostanáig. Az utánpótlás négyévente sorra kerülő, idén novemberben, Dakarban esedékes világfesztiválján már lesz honfitársunk: a női 49 kilogrammos kategória küzdelmeiben lép pástra Szentgyörgyi Veronika, a kispesti Tájfun Sportegyesület 17 esztendős versenyzője, aki Szigetszentmiklóson él családjával.

„Juhász Attilától, a válogatott, és Piros Dánieltől, klubom edzőjétől tudtam meg, hogy rám esett a választás, persze nagyon örültem neki. Nem ért teljesen váratlanul, igazából számítottam rá, miután a szövetség az ifi olimpián való részvételt biztosító kvótát éppen abban a súlycsoportban kapta meg, amelyben én is versenyzek” – mondta.

A kérdésre, hogy az indulási lehetőséget, azt, hogy mellette döntöttek, az utóbbi idők eredményeivel nagyon is kiérdemelte, a Tájfun SE tehetsége szerényen és lakonikusan így válaszolt: „Remélem, igen”.

Veronika még ötéves sem volt, amikor megismerkedett a tekvondóval.

„Három évvel idősebb bátyám, aki szintén utánpótlás-válogatott, már hamarabb elkezdte, én pedig minden edzésén ott voltam, s

az egyiken magam is beálltam a többiek közé, mivel nekem is megjött a kedvem, hogy ezzel a sporttal foglalkozzam.

Mindez a Tájfunban történt, azóta is ott vagyok” – mesélte a márciusban nagykorúvá váló tekvondós, aki a Bubaki diákja.

„A Budapest Baptista Gimnázium, Technikum és Sportiskola, vagyis röviden a Bubaki tizenegyedik osztályos tanulója vagyok. Jól megy a suli, kedvencem a német” – mesélte, hozzáfűzve, hogy a fél osztály birkózik, ő az egyedüli tekvondós. Az első versenyén hétévesen indult, és második lett – idézte fel a sportos indulás első lépéseit.

„Azóta már nagyon sok országos versenyen részt vettem, diákbajnokságokon is, és nem maradtak el a sikerek sem, tizenöt éves korom óta pedig már juniorbajnoki címeim is vannak.”

Majd jöttek a nemzetközi szereplések is, idén pedig már a dobogóra is felállhatott az eredményhirdetéskor, miközben a nemzetközi szövetség nyilvántartása, a Taekwondo Data adatbázisa szerint pontokat szerzett a ranglistákon is a kontinentális utánpótlás-tornákon nyújtott teljesítményével.

„Az ez évi Asteriks Kupán, amelyet Nisben rendeztek meg,

harmadik lettem a junior női 49 kilogrammos súlycsoportban, a későbbi győztestől kaptam ki szoros meccsen,

három menetben” – emelte ki életének közelmúltbeli egyik legnagyobb eseményét, és az eredményes helytállást a rangos szerbiai nemzetközi viadalon.

„Hogy mi lehet az ifjúsági olimpián, Dakarban? Jó lenne több meccset is nyerni... A mezőnyt még nem ismerjük, tulajdonképpen csak annyit tudni, hogy van egy finn lány is Európából. Nagyon készülök, összpontosítok az afrikai viadalra, az eddigi hat edzés helyett egy ideje már heti nyolc van, kedden és csütörtök reggel is gyakorolok, csak a vasárnap pihenőnap. Amúgy szeretem az edzéseket, még ha nagyon fárasztóak is.

Várom a szenegáli fellépést, úgy szeretnék hazajönni onnan, hogy mindent megtettem a siker érdekében...

– mondta honlapunknak az élete nagy eseményére készülő Szentgyörgyi Veronika.

(Kiemelt képünkön: Az ifjúsági olimpia történetének első magyar tekvondós indulója Szentgyörgyi Veronika Forrás: wtftaekwondo.hu)