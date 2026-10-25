Nemzeti Sportrádió

A tekvandós Salim Omar Gergely veretlenül lett második Floridában

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.25. 11:19
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Salim Omar Gergely (Fotó: Árvai Károly, archív)
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Salim Omar Gergely tekvandó Los Angeles 2028
A tekvandós Salim Omar Gergely vesztett mérkőzés nélkül végzett másodikként a Pan American Club Championships elnevezésű egyesült államokbeli tornán, Daytona Beachben.

Az olimpiai ötödik, világbajnok és Európa-bajnok versenyző – a hazai sportági szövetség honlapjának vasárnapi beszámolója szerint – a 68 kilogrammos küzdelmi kategória második kiemeltjeként egészen a döntőig megállíthatatlan volt. A Los Angelesben élő és készülő magyar tekvandós család legeredményesebb sarja a nyolcaddöntőben amerikai, a negyeddöntőben Puerto Ricó-i, az elődöntőben uruguayi riválist múlt felül egyaránt 2:0-ra.

A fináléban, ahol az amerikai Maikol Rodriguez lett volna az ellenfele, viszont már nem lépett pástra, így ezüstérmet nyert a floridai nemzetközi tornán.
 

 

Salim Omar Gergely tekvandó Los Angeles 2028
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