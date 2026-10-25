A tekvandós Salim Omar Gergely veretlenül lett második Floridában

Az olimpiai ötödik, világbajnok és Európa-bajnok versenyző – a hazai sportági szövetség honlapjának vasárnapi beszámolója szerint – a 68 kilogrammos küzdelmi kategória második kiemeltjeként egészen a döntőig megállíthatatlan volt. A Los Angelesben élő és készülő magyar tekvandós család legeredményesebb sarja a nyolcaddöntőben amerikai, a negyeddöntőben Puerto Ricó-i, az elődöntőben uruguayi riválist múlt felül egyaránt 2:0-ra.



A fináléban, ahol az amerikai Maikol Rodriguez lett volna az ellenfele, viszont már nem lépett pástra, így ezüstérmet nyert a floridai nemzetközi tornán.

