A tekvandós Salim Omar Gergely veretlenül lett második Floridában
A tekvandós Salim Omar Gergely vesztett mérkőzés nélkül végzett másodikként a Pan American Club Championships elnevezésű egyesült államokbeli tornán, Daytona Beachben.
Az olimpiai ötödik, világbajnok és Európa-bajnok versenyző – a hazai sportági szövetség honlapjának vasárnapi beszámolója szerint – a 68 kilogrammos küzdelmi kategória második kiemeltjeként egészen a döntőig megállíthatatlan volt. A Los Angelesben élő és készülő magyar tekvandós család legeredményesebb sarja a nyolcaddöntőben amerikai, a negyeddöntőben Puerto Ricó-i, az elődöntőben uruguayi riválist múlt felül egyaránt 2:0-ra.
A fináléban, ahol az amerikai Maikol Rodriguez lett volna az ellenfele, viszont már nem lépett pástra, így ezüstérmet nyert a floridai nemzetközi tornán.
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