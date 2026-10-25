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Tekvondó: Márton Viviana megnyerte a Dracula Opent

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.25. 21:03
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tékvondó Dracula Open utánpótlás Bukarest utánpótlássport Márton ikrek
A bukaresti G1-es besorolású Dracula Openen a még utánpótláskorú Márton Viviana az első, míg Luana az ötödik lett.

Az olimpiai bajnok, első helyen kiemelt Márton Viviana (62 kg) a hazai szövetség beszámolója szerint spanyol, ukrán és elefántcsontpartit ellenfelét verte meg,

a döntőben a török Cakalnál bizonyult jobbnak.

bizonyult jobbnak.

Ikertestvére, a negyedik kiemelt Luana (67 kg) egy norvég versenyző legyőzése után a negyeddöntőben horvát vetélytársától kapott, ki, így az ötödik helyet érte el.

(Kiemelt képünkön: Márton Viviana Forrás Magyar Teakwondó Szövetség/Facebook)

tékvondó Dracula Open utánpótlás Bukarest utánpótlássport Márton ikrek
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