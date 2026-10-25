Tekvondó: Márton Viviana megnyerte a Dracula Opent

Az olimpiai bajnok, első helyen kiemelt Márton Viviana (62 kg) a hazai szövetség beszámolója szerint spanyol, ukrán és elefántcsontpartit ellenfelét verte meg,

a döntőben a török Cakalnál bizonyult jobbnak.

Ikertestvére, a negyedik kiemelt Luana (67 kg) egy norvég versenyző legyőzése után a negyeddöntőben horvát vetélytársától kapott, ki, így az ötödik helyet érte el.

(Kiemelt képünkön: Márton Viviana Forrás Magyar Teakwondó Szövetség/Facebook)