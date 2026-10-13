Nemzeti Sportrádió

A tekvandós Józsa Levente bronzérmet szerzett a Podgorica Openen

2026.10.13. 11:31
null
Józsa Levente (Fotó: Facebook/Magyar Taekwondoszövetség)
Címkék
Podgorica Open tekvandó Józsa Levente
A tekvandós Józsa Levente bronzérmet nyert a G1-es besorolású Podgorica Openen.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint hétvégén rendezett montenegrói viadalon az Európa-bajnoki bronzérmes magyar versenyző 68 kilogrammos súlycsoportban a későbbi győztes orosz Dzsavid Magerramovtól kapott ki az elődöntőben.

A versenyen – melyen olimpiai- és világranglistán is fontos pontokat lehetett gyűjteni – Szentgyörgyi Veronika a 49 kilósok kategóriájában ötödikként zárt.

 

Podgorica Open tekvandó Józsa Levente
Legfrissebb hírek

Márton Viviana aranyérmes a párizsi tekvandó Grand Prix-n

Egyéb egyéni
2026.10.10. 21:13

Tekvandó: Salim Kamilah az Albán Opent is megnyerte

Egyéb egyéni
2026.10.05. 08:54

Oroszország 2027-től ismét rendezhet világversenyeket tekvandóban

Egyéb egyéni
2026.09.15. 14:55

Márton Luana kilencedik lett a koreai tekvandó GP-n

Egyéb egyéni
2026.09.07. 11:53

Tekvandó: Józsa Levente győzött Rigában

Egyéb egyéni
2026.08.30. 18:32

Női tekvandó-vb: Patakfalvy Luca kilencedik lett

Egyéb egyéni
2026.08.30. 09:59

Négy magyar indul a női tekvandó-vb-n

Egyéb egyéni
2026.08.26. 08:40

Márton Viviana változatlanul a tekvandós világranglista és olimpiai rangsor élén

Egyéb egyéni
2026.08.15. 11:55