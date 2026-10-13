A tekvandós Józsa Levente bronzérmet szerzett a Podgorica Openen

A tekvandós Józsa Levente bronzérmet nyert a G1-es besorolású Podgorica Openen.
A hazai szövetség tájékoztatása szerint hétvégén rendezett montenegrói viadalon az Európa-bajnoki bronzérmes magyar versenyző 68 kilogrammos súlycsoportban a későbbi győztes orosz Dzsavid Magerramovtól kapott ki az elődöntőben.
A versenyen – melyen olimpiai- és világranglistán is fontos pontokat lehetett gyűjteni – Szentgyörgyi Veronika a 49 kilósok kategóriájában ötödikként zárt.
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