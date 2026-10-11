Tekvondó: Salim Kamilah harmadik Párizsban

A még utánpótláskorú felnőtt Európa-bajnok, a 17 éves Salim Kamilah (-49 kilogrammos súlycsoport) a hazai szövetség beszámolója szerint elképesztő formában versenyzett: japán, kínai és dél-koreai ellenfelét is szettveszteség nélkül győzte le, azonban a fináléba jutásért végletekig kiélezett, hárommenetes csatában maradt alul újabb dél-koreai riválisával szemben.

A magyar küldöttségből csak a fiatalok szereztek érmet a francia fővárosban: Márton Viviana (-67) aranyat, valamint Kamilah mellett Márton Luana (+67) bronzot.

(Kiemelt képünkön Salim Kamilah Forrás: Magyar Teakwondo Szövetség/Facebook)