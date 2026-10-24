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Újabb sportvezetőt lőttek agyon Bulgáriában

MTI/ P. K.MTI/ P. K.
2026.10.24. 14:45
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Szlavi Binev a Bolgár Tekvandó Szövetség elnöke és az európai szövetség alelnöke is volt (Fotó: instagram.com/mundotaekwondo)
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Szlavi Binev tekvandó Bulgária
Otthonában agyonlőtték Szlavi Binevet, a Bolgár Tekvandó Szövetség elnökét, korábbi európai parlamenti képviselőt.

A 60 éves sportvezető, Szlavi Binev – aki egyben az európai szövetség alelnöke is volt – szófiai otthonához péntek késő este riasztották a rendőrséget lövöldözés miatt, és az életét már nem lehetett megmenteni. 

A hatóságok később azt közölték, hogy a főváros közelében őrizetbe vettek három gyanúsítottat, akik közül egy bolgár, kettő pedig török állampolgár. Helyi sajtóértesülések szerint Binev az 1990-es években részt vett védelmi pénzek szedésében, valamint kapcsolatba hozták prostitúcióval, kábítószerekkel és lopott autók értékesítésével is.

Egy hónapon belül ő a második sportvezető, akit agyonlőttek Bulgáriában. Szeptember végén a Botev Plovdiv élvonalbeli labdarúgócsapatának elnök-tulajdonosát, az 53 éves Ilijan Filipovot lőtték fejbe, amikor éjszaka hazafelé tartott csapata bajnoki meccséről.

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Ilijan Filipov 2025-ben vette át a nehéz anyagi helyzetben lévő klubot.

 

Szlavi Binev tekvandó Bulgária
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