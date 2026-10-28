Meghalt Steer Antal világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó

2026.10.28. 13:59
null
Steer Antal 83 éves volt (Fotó: MOB)
Címkék
Steer Antal gyász birkózás
Türelemmel viselt hosszú betegség után, nem sokkal a 83. születésnapja után elhunyt Steer Antal, világ- és kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes, olimpiai hatodik helyezett birkózó – közölte szerdán a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) honlapja.

A gyászjelentés a magyar sportági szövetségre hivatkozva felidézte: Steer Pozsonyban született, ám 14 évesen Budapesten, a BVSC-ben kezdett birkózni. Bár saját elmondása szerint az alkata nem volt ideális a sportághoz, 19 esztendős korában, 1962-ben bekerült a válogatottba, első világversenyén, az 1966-os esseni Európa-bajnokságon rögtön bravúros második helyezést szerzett a kötöttfogású 70 kilósok között. Az 1967-es bukaresti vb-n sem adta alább, összesen négy világversenyen szerzett érmet (még egy Eb-ezüstöt Katowicéből 1972-ből és egy kontinensbajnoki bronzot Västerasból 1968-ból). Megjárta az 1968-as mexikóvárosi és az 1972-es müncheni olimpiát, előbbin a 8., utóbbin a 6. helyen végzett. Hét magyar bajnoki címet szerzett, az utolsót 1976-ban, 33 évesen, vesztett hibapont nélkül. Még megpróbálkozott a felkészüléssel az 1976-os montreali ötkarikás játékokra, de egy sérülés keresztülhúzta a számításait és visszavonult.

Edzőként a Ferencvárosnál és a Vasasnál dolgozott, legjobb tanítványa a vb-bronzérmes, olimpiai hatodik Toma Mihály volt. Korán abbahagyta a tréneri munkát, a civil életben elhelyezkedve pékséget nyitott.

Steer Antal urnás temetése péntek délelőtt 10 órakor lesz Ecseren, a katolikus temetőben.

 

Steer Antal gyász birkózás
Legfrissebb hírek

„Egyáltalán nem erre számítottam” – Szabados Noémi vereséggel kezdett a vb-n

Birkózás
6 órája

Az oroszoknál, a kazahoknál és a kirgizeknél is jobb eredményeket értek el kötöttfogású sportolóink

Birkózás
23 órája

Dollák Tamara az első menetben tussal kapott ki, ezzel kiesett a vb-n

Birkózás
Tegnap, 8:40

Gyász: elhunyt David Rigert, olimpiai bajnok súlyemelő

Egyéb egyéni
2026.10.26. 21:30

Szőnyegre, magyar! – avagy aranyak és botrány a budapesti birkózó-vb-n

Népsport
2026.10.26. 17:16

Váncza István is kikapott iráni ellenfelétől, ő is ezüstérmes lett a birkózó-vb-n

Birkózás
2026.10.26. 14:54

Lévai Tamás két győzelem után kikapott és kiesett a vb-n

Birkózás
2026.10.26. 10:43

Óriási magyar sikerek Asztanában: Váncza István és Vitek Dárius is vb-döntőbe jutott!

Birkózás
2026.10.25. 13:31