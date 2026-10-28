Meghalt Steer Antal világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes birkózó

A gyászjelentés a magyar sportági szövetségre hivatkozva felidézte: Steer Pozsonyban született, ám 14 évesen Budapesten, a BVSC-ben kezdett birkózni. Bár saját elmondása szerint az alkata nem volt ideális a sportághoz, 19 esztendős korában, 1962-ben bekerült a válogatottba, első világversenyén, az 1966-os esseni Európa-bajnokságon rögtön bravúros második helyezést szerzett a kötöttfogású 70 kilósok között. Az 1967-es bukaresti vb-n sem adta alább, összesen négy világversenyen szerzett érmet (még egy Eb-ezüstöt Katowicéből 1972-ből és egy kontinensbajnoki bronzot Västerasból 1968-ból). Megjárta az 1968-as mexikóvárosi és az 1972-es müncheni olimpiát, előbbin a 8., utóbbin a 6. helyen végzett. Hét magyar bajnoki címet szerzett, az utolsót 1976-ban, 33 évesen, vesztett hibapont nélkül. Még megpróbálkozott a felkészüléssel az 1976-os montreali ötkarikás játékokra, de egy sérülés keresztülhúzta a számításait és visszavonult.

Edzőként a Ferencvárosnál és a Vasasnál dolgozott, legjobb tanítványa a vb-bronzérmes, olimpiai hatodik Toma Mihály volt. Korán abbahagyta a tréneri munkát, a civil életben elhelyezkedve pékséget nyitott.

Steer Antal urnás temetése péntek délelőtt 10 órakor lesz Ecseren, a katolikus temetőben.