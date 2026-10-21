Bild: Kimmich édesapja halála miatt nem játszik az Arsenal ellen

A Bayern München szerdán az X-oldalán közölte, hogy „Joshua Kimmich nem szerepel az Arsenal elleni BL-mérkőzés keretében, mivel a legközelebbi családi körében gyászeset történt.”

A német Bild a játékoshoz közel álló forrásokból megtudta, hogy a 31 éves német játékos apja, Berthold 57 éves korában szívrohamban elhunyt.

A bajorok közleménye így zárul: „Az egész FC Bayern München mély együttérzését fejezi ki Joshua Kimmich mellett.”