Bild: Kimmich édesapja halála miatt nem játszik az Arsenal ellen
A német Bild úgy tudja, 57 évesen elhunyt Berthold Kimmich, a Bayern Münchenben szereplő Joshua édesapja, így a német játékos nem vesz részt az Arsenal elleni BL-mérkőzésen.
A Bayern München szerdán az X-oldalán közölte, hogy „Joshua Kimmich nem szerepel az Arsenal elleni BL-mérkőzés keretében, mivel a legközelebbi családi körében gyászeset történt.”
A német Bild a játékoshoz közel álló forrásokból megtudta, hogy a 31 éves német játékos apja, Berthold 57 éves korában szívrohamban elhunyt.
A bajorok közleménye így zárul: „Az egész FC Bayern München mély együttérzését fejezi ki Joshua Kimmich mellett.”
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