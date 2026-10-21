Nemzeti Sportrádió

Bild: Kimmich édesapja halála miatt nem játszik az Arsenal ellen

B. A. P.B. A. P.
2026.10.21. 13:23
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Joshua Kimmich (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Bajnokok Ligája gyász Bild Joshua Kimmich
A német Bild úgy tudja, 57 évesen elhunyt Berthold Kimmich, a Bayern Münchenben szereplő Joshua édesapja, így a német játékos nem vesz részt az Arsenal elleni BL-mérkőzésen.

A Bayern München szerdán az X-oldalán közölte, hogy „Joshua Kimmich nem szerepel az Arsenal elleni BL-mérkőzés keretében, mivel a legközelebbi családi körében gyászeset történt.”

A német Bild a játékoshoz közel álló forrásokból megtudta, hogy a 31 éves német játékos apja, Berthold 57 éves korában szívrohamban elhunyt.

A bajorok közleménye így zárul: „Az egész FC Bayern München mély együttérzését fejezi ki Joshua Kimmich mellett.”

 

 

Bayern München Bajnokok Ligája gyász Bild Joshua Kimmich
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