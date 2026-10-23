Doppinggyanú vetődött fel az olimpiai bajnok maratoni futó ellen

Az AIU pénteki bejelentése szerint a kenyai olimpiai bajnok maratoni futótól, Peres Jepchirchirtől hazájában, még az augusztusi Sydney Marathon előtt levett, versenyen kívüli vérminta EPO, vagyis az eritropoetin nevű hormon tiltott jelenlétét mutatta ki. A vizsgálat még nem zajlik.

A Sydney-ben diadalmaskodó 33 éves futónő New York, Boston és London után a negyedik kiemelt maratoni versenyét nyerte meg.

Az elmúlt csaknem tíz évben az AIU több mint 140 kenyai atlétát tiltott el vagy függesztette fel versenyengedélyét tiltott szerek használata miatt. Witold Banka, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) elnöke október elején szólította fel Kenyát – amely első afrikai nemzetként elnyerte a 2029-es atlétikai világbajnokság rendezési jogát –, hogy mutasson példát a doppingellenes küzdelemben.