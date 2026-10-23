Nemzeti Sportrádió

Doppinggyanú vetődött fel az olimpiai bajnok maratoni futó ellen

2026.10.23. 14:47
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Peres Jepchirchir (Fotó: Getty Images)
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doppinggyanú Peres Jepchirchir atlétika doppingvétség
A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics) független szervezete, az Atlétikai Integritási Egység (AIU) doppinggyanú miatt ideiglenesen felfüggesztette a maratoni futó Peres Jepchirchir versenyzési engedélyét.

Az AIU pénteki bejelentése szerint a kenyai olimpiai bajnok maratoni futótól, Peres Jepchirchirtől hazájában, még az augusztusi Sydney Marathon előtt levett, versenyen kívüli vérminta EPO, vagyis az eritropoetin nevű hormon tiltott jelenlétét mutatta ki. A vizsgálat még nem zajlik.

A Sydney-ben diadalmaskodó 33 éves futónő New York, Boston és London után a negyedik kiemelt maratoni versenyét nyerte meg.

Az elmúlt csaknem tíz évben az AIU több mint 140 kenyai atlétát tiltott el vagy függesztette fel versenyengedélyét tiltott szerek használata miatt. Witold Banka, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) elnöke október elején szólította fel Kenyát – amely első afrikai nemzetként elnyerte a 2029-es atlétikai világbajnokság rendezési jogát –, hogy mutasson példát a doppingellenes küzdelemben.

 

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