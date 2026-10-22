Nemzeti Sportrádió

Hatéves eltiltást kapott a tokiói maraton 2019-es győztese

2026.10.22. 14:21
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Ruti Aga (Fotó: Getty Images)
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Ruti Aga atlétika Tokió maraton
Hatéves eltiltást kapott a tokiói maraton 2019-es győztese, az etióp Ruti Aga, miután beigazolódott, hogy hamis orvosi recepttel próbálta meg kimenteni magát egy pozitív doppingtesztet követően.

A sportág tisztaságáért felelős szervezet (AIU) csütörtöki közlése szerint a 32 éves futó, Ruti Aga szervezetében a tiltólistás metilprednizolon jelenlétét mutatták ki még márciusban, egy kínai félmaratoni megnyerése után. Aga a védekezése során azt állította, hogy a szert egy etióp orvos írta fel neki térdfájdalmai kezelésére.

Az AIU vizsgálata azonban feltárta, hogy a dokumentumon megjelölt klinika nem létezik, a receptet pedig valójában egy családtag írta alá, aki nem rendelkezik orvosi végzettséggel.

A hatéves eltiltás két részből tevődik össze: a tiltott szer használata két évet, az eljárás manipulálása pedig további négy évet jelent.

Ruti Aga a tokiói sikere mellett ötször állhatott dobogóra a nagy maratonikat tömörítő sorozatban: második lett 2017-ben Berlinben, 2018-ban Tokióban és Berlinben, illetve harmadik 2016-ban a német fővárosban, valamint 2019-ben New Yorkban.

 

Ruti Aga atlétika Tokió maraton
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