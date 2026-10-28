Tragikus vonatbaleset történt Toledóban, elhalasztották a Király-kupa mérkőzéseit

T. Z.T. Z.
2026.10.28. 14:04
null
Két nagysebességű vonat ütközött, legalább 64-en meghaltak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Spanyol Király-Kupa spanyol foci tragédia Copa del Rey
A Spanyol Labdarúgó-szövetség (RFEF) a Toledóban történt tragikus vonatbaleset miatt elhalasztotta a Király-kupa első fordulójának eredetileg mára (szerdára) tervezett 24 mérkőzését.

Mint arról a nemzetközi híradások beszámoltak, halálos vasúti szerencsétlenség történt kora reggel Madrid és Sevilla között, a Toledo megyei Urda település közelében. Az eddigi adatok szerint legalább 64 ember életét vesztette, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) nagy sebességű vonata összeütközött az Iryo vasúttársaság ugyancsak nagy sebességű vonatával. 

A tragikus baleset miatt a spanyol futballszövetség úgy döntött, elhalasztja a Király-kupa mai összecsapásait. A szövetség közleményében hangsúlyozta, hogy a halasztással az áldozatok és hozzátartozóik iránti tiszteletét, valamint szolidaritását kívánja kifejezni: „A Toledóban szerda kora reggel történt tragikus vasúti baleset valamennyi áldozata iránti tiszteletünk és szolidaritásunk jeléül az RFEF elrendelte a Király-kupában ma délutánra és estére tervezett 24 mérkőzés elhalasztását” – áll a szövetség közleményében.

Azt nem közölték, mikor pótolják az elmaradt találkozókat, és a csütörtökre tervezett mérkőzések sorsáról sincs egyelőre döntés, így a kupa további menetrendje még bizonytalan. A szövetség ugyanakkor jelezte: a következő napokban tájékoztatást adnak az új menetrendről és az elhalasztott mérkőzések végleges időpontjáról.

„A spanyol labdarúgás nagy családja osztozik a tragédia miatti fájdalomban, és felajánlja segítségét a hatóságoknak az áldozatok támogatására” – zárták közleményüket.

Spanyolországban idén ez a második halálos kimentelű vasúti szerencsétlenség a nagysebességű vonalon; januárban 46 ember vesztette életét Córdoba közelében, köztük külföldi állampolgárok, amikor két vonat összeütközött.

 

Spanyol Király-Kupa spanyol foci tragédia Copa del Rey
Legfrissebb hírek

Gólpárbajt hozhat az idény első el Clásicója

Spanyol labdarúgás
2026.10.25. 11:47

Az el Clásico csodája – Galambos Dániel jegyzete

Spanyol labdarúgás
2026.10.25. 00:01

Antonio Cassano: Őrült voltam, börtönbe kellett volna zárni

Minden más foci
2026.10.21. 11:02

Visszavonul a spanyolok világ- és Európa-bajnok labdarúgója

Spanyol labdarúgás
2026.10.07. 13:48

Térdműtéten esett át az Alavés vezetőedzője

Spanyol labdarúgás
2026.10.05. 14:13

Lionel Messi spanyol másodosztályú klub tulajdonosa lett – hivatalos

Spanyol labdarúgás
2026.10.01. 20:22

Negreira-ügy: közleményben védte meg magát a Barcelona

Spanyol labdarúgás
2026.10.01. 19:17

Infarktust kapott a korábbi spanyol válogatott futballista

Spanyol labdarúgás
2026.10.01. 18:34