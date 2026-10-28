Tragikus vonatbaleset történt Toledóban, elhalasztották a Király-kupa mérkőzéseit

Mint arról a nemzetközi híradások beszámoltak, halálos vasúti szerencsétlenség történt kora reggel Madrid és Sevilla között, a Toledo megyei Urda település közelében. Az eddigi adatok szerint legalább 64 ember életét vesztette, amikor a spanyol állami vasúttársaság (Renfe) nagy sebességű vonata összeütközött az Iryo vasúttársaság ugyancsak nagy sebességű vonatával.

A tragikus baleset miatt a spanyol futballszövetség úgy döntött, elhalasztja a Király-kupa mai összecsapásait. A szövetség közleményében hangsúlyozta, hogy a halasztással az áldozatok és hozzátartozóik iránti tiszteletét, valamint szolidaritását kívánja kifejezni: „A Toledóban szerda kora reggel történt tragikus vasúti baleset valamennyi áldozata iránti tiszteletünk és szolidaritásunk jeléül az RFEF elrendelte a Király-kupában ma délutánra és estére tervezett 24 mérkőzés elhalasztását” – áll a szövetség közleményében.

Azt nem közölték, mikor pótolják az elmaradt találkozókat, és a csütörtökre tervezett mérkőzések sorsáról sincs egyelőre döntés, így a kupa további menetrendje még bizonytalan. A szövetség ugyanakkor jelezte: a következő napokban tájékoztatást adnak az új menetrendről és az elhalasztott mérkőzések végleges időpontjáról.

„A spanyol labdarúgás nagy családja osztozik a tragédia miatti fájdalomban, és felajánlja segítségét a hatóságoknak az áldozatok támogatására” – zárták közleményüket.

Spanyolországban idén ez a második halálos kimentelű vasúti szerencsétlenség a nagysebességű vonalon; januárban 46 ember vesztette életét Córdoba közelében, köztük külföldi állampolgárok, amikor két vonat összeütközött.