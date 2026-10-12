Sportlövő-vk: Péni István negyedik légpuskában

Péni István, az UTE világ- és Európa-bajnok sportolója a 60 lövéses alapversenyben egészen kiválóan lőtt, 634.1 körös eredményével kiemelkedett a 83 fős mezőnyből, így magabiztosan jutott be a nyolcas döntőbe. A fináléról nem sokkal maradt le Pekler Zalán, aki 630.1 körrel zárt a 13. helyen. A nyolcba jutáshoz 630.8 körre lett volna szüksége.



A döntőben kiemelkedő színvonalú versenyt vívott egymással a nyolc lövő. Péni kiegyensúlyozottan teljesített, s 209.1 körös eredménnyel a negyedik lett. A számot a cseh Jirí Prívratsky nyerte meg 251.3 körös teljesítménnyel.



Női sportpisztolyban az olimpiai bronzérmes Major Veronika, illetve Fábián Sára Ráhel egyaránt 581 kört produkált a 30+30 lövéses alapversenyben, ezzel mind a ketten egy körrel szorultak ki a döntőből. Major a 14., Fábián a 13. lett.



A kairói vk-viadal az utolsó nagy nemzetközi verseny a november 3-án rajtoló olimpiai kvalifikációs dohai világbajnokság előtt, melyen minden ötkarikás egyéni számban három-három Los Angeles-i kvóta talál majd gazdára.