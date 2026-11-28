A Horváth ikrek és Zara, a francia bullldog, a lányok kis kabalája

Csak a rend kedvéért: korábban Horváth Kármen uralta a légsúlyt (ma ismét 51 kg), testvére, Laura pedig általában 54 kg-ban Lakotár Hanna, a kőszegi Eb-bronzérmes mögé szorult. Aztán az idén egy vezércsellel Kármen felment harmatsúlyba, az ob-n megverte Lakotárt, Laura meg lefogyott 51-be és ugyancsak országos bajnok lett. Mindketten ott voltak a felnőtt Eb-n, a múlt héten záruló poreci U23-as Európa-bajnokságról Kármen ezüstöt, Laura bronzot hozott haza.

De annyi szép sportág közül miért éppen a bokszot választották?

„Tizenhárom éves korunkban kezdtük el – mondja Kármen. – Előtte táncoltunk, mint a többi kislány, de nem igazán találtuk a helyünket. Anyukánk testvére, a kereszt­apukánk birkózott, a fiú unokatestvéreink ellen is helyt kellett állnunk, és így lett belőle ökölvívás.”

„Anyukánk nem lelkesedett, féltette az arcunkat – mondja Laura. – Aztán behívták a Vasasba, ahol először találkoztunk mai edzőnkkel, Ráth Miklóssal, megmutatták a többi lányt, és végül sikerült őt meggyőzni.”

Azóta elröppent nyolc év, huszonegy évesek, az ELTE nappali tagozatán tanulnak. Felvetődik, hogy Emanuele Renzini kapitány állandó edzőtáborai és a versenyek hogyan férnek bele az életükbe.

„Nem túlzok, nagyon nehéz a kettőt összeegyeztetni – mondja Laura –, főleg, hogy a Maestro nagyon sokat vár el tőlünk, de a megoldás az, hogy a táborokban is tanulunk. Más kérdés, hogy olyan jó a társaság, Hámori Lucával vagy Szeleczki Lillával sokszor a civil programjainkat is együtt töltjük.”

Ahhoz képest, hogy ikrek, merőben más a stílusuk a ringben.

„Én imádok »kívülről« bokszolni – mondja Kármen –, nem szeretem annyira a belharcot, jó látni az ellenfelet, megelőzni, elmozogni, szeretem a letisztult ökölvívást.”

„Az igazi rakkolós, közelharcos verekedéstől azért én is messze állok – veszi át a szót Laura –, de nagyobb ütésszámmal dolgozom, mint Kármen, szeretek berobbanni az ütőtávon belülre és ismételni a kombinációkat.”

Edzőjük, a korábbi bajnok Ráth Miklós szerint a 2032-es brisbane-i olimpiára érhetnek be a lányok.

„Már tizenhárom éves korunk óta a 2028-as olimpia az álmunk – jelenti ki Kármen. – Nagyon nehéz kijutni, ezzel tisztában vagyunk, de szeretnénk ott lenni, sőt, ennél is többet…”

„Emlékszem, rögösen indult a pályafutásunk – csatlakozik Laura –, nem rögtön jöttek a sikerek, és akkor Miki leírta egy üzenetben, hogy látja bennünk a lehetőséget, és ha ugyanilyen hittel dolgozunk, 2028-ban eljuthatunk Los Angelesbe, a csillogás-villogás városába. Gondolom, azért mondja 2032-t, mert ott már eredmény is lehet.”

És hogyan is volt az a bizonyos súlycsoportcsere?

„Mindig kisebb voltam Lauránál, de nekem nehezebb volt a súlyhozás – felel az immár 54 kilós Kármen. – Aztán tavasz környékén volt egy egészségügyi problémám, olyan voltam, mint egy idős hölgy, aki ödémásodik, megugrott a súlyom, voltam hatvan kiló is, így kénytelenek voltunk Kőrösi Éva dietetikus segítségét kérni. Lehet, hogy a szervezetem besokallt a sok fogyasztástól, szerencsére Lauráé nem. De az az első fogyasztás igen nehéz volt neki is.”

„Ötvennégyre másfél-két kilónál többet sohasem adtam le, de amikor kitaláltuk az ötvenegyet, az első versenyem combos volt – így Laura. – Végül sikerült lefogynom, erősnek és gyorsnak éreztem magam, ma már tudom, hogy az ötvenegy kiló az igazi súlyom.”

Aki kevésbé ismeri őket, össze is keverheti a lányokat. De vajon a ringben próbálkoztak-e már ilyen trükkel?

„Nem, ilyen a sportban még nem fordult elő – mondja Laura. – A suliban pedig egymás után következünk a névsorban, ha akarnánk sem lenne lehetőségünk hasonlóra.”

„Mivel Laura kicsit magasabb, a testalkatunk is kicsit más – jegyzi meg Kármen –, ő szálkás, szikár, nekem erősebb alkatom van, nem vagyunk egyformák.”

Egyvalakiről még nem esett szó: Zaráról, a hatéves francia bulldogról…

„Ő a mi kiskutyánk, nagyon fontos nekünk, a kis kabalánk, általában ott van velünk az edzőtáborban is. Tatán mindenki imádja őt, ha nem visszük le, már a személyzet is reklamál…”

Nos, Zara Los Angelesben aligha lehet ott, de talán megbocsátja a lányoknak, ha néhány hétre nélkülözik őt.