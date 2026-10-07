Nemzeti Sportrádió

Paravívó Eb: Nádasdy Anna aranyérmes női tőrben

2026.10.07. 21:25
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Nádasdy Anna Eb-győztes (Fotó: Domotor Csaba, archív)
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vívás paravívó Eb paravívás Nádasdy Anna
Nádasdy Anna aranyérmet nyert a női tőr A kategóriájában a Cardiffban zajló paravívó Európa-bajnokságon szerdán – közölték a magyar paralimpiai csapat közösségi oldalán.

Nádasdy Anna a viadal keddi, nyitó napján a vegyes tőrcsapat tagjaként lett ezüstérmes, Csarnai Liliána, Gergely István és Osváth Richárd társaságában. Szerdán a grúz Nino Tibilasvilit győzte le a döntőben. Hajmási Éva a 17 fős mezőny ötödik helyén végzett.

A walesi kontinenstorna vasárnapig tart.

 

vívás paravívó Eb paravívás Nádasdy Anna
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