Paravívó Eb: Nádasdy Anna aranyérmes női tőrben

Nádasdy Anna aranyérmet nyert a női tőr A kategóriájában a Cardiffban zajló paravívó Európa-bajnokságon szerdán – közölték a magyar paralimpiai csapat közösségi oldalán.
Nádasdy Anna a viadal keddi, nyitó napján a vegyes tőrcsapat tagjaként lett ezüstérmes, Csarnai Liliána, Gergely István és Osváth Richárd társaságában. Szerdán a grúz Nino Tibilasvilit győzte le a döntőben. Hajmási Éva a 17 fős mezőny ötödik helyén végzett.
A walesi kontinenstorna vasárnapig tart.
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