Paravívó Eb: a kardozó Osváth Richárd ezüstérmes

Az eddigi egy-egy arany- és ezüstérem mellé egy újabb ezüst került a magyar válogatott kollekciójába a cardiffi kerekesszékes Európa-bajnokságon: a kardozók A kategóriájában Osváth Richárd végzett a második helyen.
A magyar sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint Osváth az elődöntőben egyetlen tussal győzte le a német Maurice Schmidtet, míg a fináléban az olasz Edoardo Giordannal szemben marad alul 15:10-re. A másik három magyar induló közül Zsolnai Sándor 19., Bujdosó Sándor 21., Göttlinger Dániel 22. lett.
Korábban Nádasdy Anna a női tőrözők A-kategóriájában diadalmaskodott, míg a Csarnai Liliána, Nádasdy, Gergely István, Osváth összeállítású vegyes tőrcsapat másodikként zárt.
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