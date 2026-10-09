Paravívó Eb: a kardozó Osváth Richárd ezüstérmes

A magyar sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint Osváth az elődöntőben egyetlen tussal győzte le a német Maurice Schmidtet, míg a fináléban az olasz Edoardo Giordannal szemben marad alul 15:10-re. A másik három magyar induló közül Zsolnai Sándor 19., Bujdosó Sándor 21., Göttlinger Dániel 22. lett.



Korábban Nádasdy Anna a női tőrözők A-kategóriájában diadalmaskodott, míg a Csarnai Liliána, Nádasdy, Gergely István, Osváth összeállítású vegyes tőrcsapat másodikként zárt.