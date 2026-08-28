Tollaslabda: véget ért a tatabányai U19-es Európa-bajnokság

Az elmúlt tíz napban Tatabányán zajlott az U19-es tollaslabda Európa-bajnokság, a korosztály kontinensviadala 35 év után tért vissza Magyarországra, ezt megelőzően ugyanis 1991-ben Budafokon rendezték meg a versenyt.

„Apróságokon múlik a siker, bal lábbal felkelve nem lehet Eb-t nyerni, de bízom benne, hogy mindenki megközelíti majd a legjobbját. Idén már számos szép eredményt ünnepelhettünk a nemzetközi porondon is, de tény, nem a magyar indulók a legesélyesebbek az első helyekre. Ettől függetlenül könnyedén benne lehet a pakliban a dobogós helyezés többek esetében is, azonban azt hangsúlyozom, hogy utánpótlásversenyről beszélünk, a fiatalok formája ingadozik, nem feltétlenül tudnak a váratlan történésekre megfelelően reagálni. Ennek kapcsán is sokat tanulhatnak majd ebben a tíz napban” – mondta a honlapunknak a hazai szövetség elnöke, Kapitány Péter a kezdés előtt.

Dobogós hely közelébe végül nem jutott magyar fiatal az eseményen, amelyen előbb a csapatversenyt rendezték meg.

A csoportkörben a magyarok két vereséggel kezdtek, a válogatottunk a svájciaktól 2:1-re, a spanyoloktól pedig 2:0-ra kapott ki, a harmadik mérkőzésen azonban Izland ellen összejött a győzelem (2:0), majd a helyosztón Ausztria együttesét is felülmúlta (2:0), így

a 17. helyen zárt.

A magyar csapat Izland válogatottjának legyőzése után Forrás: MTLSZ

Következtek az egyéni küzdelmek, amely során egyesben Ágai Zénó az első kiemelt franciától, a későbbi győztes Mady Sow-tól kapott ki, Palkovics Péter walesivel szemben maradt alul az első meccsen, míg Pinke Anna luxemburgi, Sándor Elza ukrán, Liang Eliza pedig észt rivális ellen esett ki. Az egyetlen magyar győzelmet Pető Balázs ünnepelhette, aki ír ellen diadalmaskodott, majd a luxemburgi ellenfele ellen meccs nélkül jutott tovább, a legjobb 32 között azonban litván állta az útját.

Párosban Ágai Zénó és Pető Balázs francia duó ellen esett ki, Erdős Zsombor és Palkovics Péter viszont győzelemmel kezdett, norvég párost győztek le a magyar fiatalok, a következő körben viszont franciákkal szemben kaptak ki. Pinke Anna és Karalyos Etelka is nyert az első mérkőzésén (írek ellen), majd svédektől kaptak ki, Liang Eliza és Sándor Elza pedig az első összecsapásán búcsúzott, román duóval szemben.

Vegyes párosban Palkovics és Karalyos szlovák duó ellen nyert, majd dánnal szemben esett ki a legjobb 32 között; Pető és Pinke, illetve Erdős és Sándor is az első összecsapásán búcsúzott, előbbi páros franciák, utóbbi litvánok ellen.

A viadalon a törökök két egyéni aranyérmet is ünnepelhettek,

vegyes párosban Gokay Gol és Nisa Nur Cimen, a leányduóknál pedig Elifnur Demir és Zeynep Berre Ocakoglu ünnepelhetett. A fiú párosok mezőnyében a dán Sebastian Monster Andersen és Birk Norman ért fel a csúcsra. Egyesben a francia Mady Sow első helyéhez nem fért kétség, a világranglistát vezető fiatal a döntőben 21–7, 21–7-re verte a spanyol riválisát; érdekesség, hogy ennél Ágai Zénó jobban megszorongatta az első körben, a magyar fiatal a 21–7-es szetten túl 21–15-öt is játszott Sow ellen. A lányoknál az ukrán Raiia Almalalha bizonyult a legjobbnak.

(Kiemelt képünkön: a török U19-es tollaslabda-válogatott Forrás: Badminton Europe)