Sándorházi Vivien a második fordulóban búcsúzott a tollaslabda-vb-n

A világranglistán 92. helyezett magyar játékos az első körben két sima szettben nyert hétfőn a svájci Milena Schnider (131.) ellen, a 32 között viszont már jóval erősebb ellenféllel került szembe, a nemzetközi rangsorban 12. dél-koreai Kim Gaeunnal mérkőzött a nyolcaddöntőért. Az első játszmában kifejezetten jól tartotta magát, sőt, komoly esélye volt arra, hogy szettelőnybe kerüljön.

Kilenc–ötös állás után ugyan az ázsiai tollaslabdázó fordított, de aztán a magyar játékos ismét eredményesebb volt, s 17–13-ra, majd 19–16-ra is vezetett. Kim azonban 19-19-nél egyenlített, végül 24–22-re nyerte a 21 perces első szakaszt. A másodikban már végig a dél-koreai irányított, és az elején kiharcolt előnyét végigvitte. Ebben a szettben is helyt állt Sándorházi Vivien, 15 pontig jutott. A találkozó 39 percig tartott.

A másik magyar induló, Kőrösi Ágnes a 64-es főtábla első fordulójában búcsúzott hétfőn.