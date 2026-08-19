Nemzeti Sportrádió

Sándorházi Vivien a második fordulóban búcsúzott a tollaslabda-vb-n

2026.08.19. 17:01
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Sándorházi Vivien (Fotó: Magyar Tollaslabda Szövetség)
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Sándorházi Vivien tollaslabda-vb tollaslabda
A tavaly Európa-bajnoki bronzérmet szerző Sándorházi Vivien nagy küzdelemben vereséget szenvedett a második fordulóban az indiai tollaslabda-világbajnokságon, Újdelhiben.

A világranglistán 92. helyezett magyar játékos az első körben két sima szettben nyert hétfőn a svájci Milena Schnider (131.) ellen, a 32 között viszont már jóval erősebb ellenféllel került szembe, a nemzetközi rangsorban 12. dél-koreai Kim Gaeunnal mérkőzött a nyolcaddöntőért. Az első játszmában kifejezetten jól tartotta magát, sőt, komoly esélye volt arra, hogy szettelőnybe kerüljön. 

Kilenc–ötös állás után ugyan az ázsiai tollaslabdázó fordított, de aztán a magyar játékos ismét eredményesebb volt, s 17–13-ra, majd 19–16-ra is vezetett. Kim azonban 19-19-nél egyenlített, végül 24–22-re nyerte a 21 perces első szakaszt. A másodikban már végig a dél-koreai irányított, és az elején kiharcolt előnyét végigvitte. Ebben a szettben is helyt állt Sándorházi Vivien, 15 pontig jutott. A találkozó 39 percig tartott.

A másik magyar induló, Kőrösi Ágnes a 64-es főtábla első fordulójában búcsúzott hétfőn.

 

Sándorházi Vivien tollaslabda-vb tollaslabda
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