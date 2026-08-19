Nemzeti Sportrádió

Tollaslabda: két vereséggel kezdett a magyar csapat az U19-es Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.08.19. 17:45
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A magyarok csapatban a svájciak után a spanyoloktól is kikaptak a tatabányai U19-es tollaslabda Eb-n.

A Tatabányán zajló U19-es tollaslabda Európa-bajnokságon nyitó, keddi versenynapján

a magyar együttes a svájciaktól 2–1-re, szerdán pedig a spanyoloktól 2–0-ra kapott ki.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a 3x55-ös rendszerben rendezett keddi, spanyolok elleni csapattalálkozó első játszmájában Palkovics Péter egyesben kezdte meg a magyarok szereplését. Ezt követően Pinke Anna lépett pályára egyesben, majd a párosban Pető Balázs és Ágai Zénó, aztán Karalyos Etelka és Pinke Anna próbált faragni a több pontos hátrányból. A vegyes párosban Palkovics Péter és Karalyos Etelka zárta a játszmát, amelyet végül 55–32-re nyertek meg a spanyolok.

A második játszmában Ágai Zénó egyesben kifejezetten szorosan kezdett spanyol ellenfelével szemben, több alkalommal is két pontra megközelítette őt, ám végül 11–7-re alulmaradt. Liang Eliza következett, majd a férfi párosban Ágai Zénó és Palkovics Péter próbált közelebb kerülni a spanyolokhoz. Leány párosban Karalyos Etelka és Pinke Anna, vegyes párosban pedig Pető Balázs és Pinke Anna zárta a játszmát. A spanyolok végül 55–41-re nyertek, ezzel pedig a második játszmát is behúzták.

A magyar válogatott számára a csoportkör utolsó meccsén Izland ellen lép pályára.

(Kiemelt fotó: Hoffer Szilvi)

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