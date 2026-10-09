Tollaslabda: 30. a magyar csapat az U19-es vb-n
A magyar U19-es tollaslabda-válogatott a 30. helyen zárt a korosztály kairói világbajnokságán.
Csütörtök este a magyar U19-es tollaslabda-válogatott 2:0-ra kikapott a peruiaktól, így
a 30. helyen végzett a korosztály kairói világbajnokságán.
A mieink korábban a csoportjukban 2:0-ra nyertek az örmények ellen, majd Hongkong (0:2), Anglia (0:2) és Románia (1:2) fiataljaival szemben is alulmaradtak. A folytatásban a brazilok elleni vereség (1:2) és a dél-afrikaiak legyőzése (2:0) előzte meg az utolsó helyosztót.
Az egyéni verseny vasárnap kezdődik. A magyar színeket hatan (Ágai Zénó, Palkovics Péter, Pető Balázs, Karalyos Etelka, Liang Eliza, Pinke Anna) képviselik Egyiptomban.
(Kiemelt képünkön: Pinke Anna Forrás: Magyar Tollaslabda Szövetség)
Legfrissebb hírek
Rg: tehetséggondozó programot indított a szövetség
Utánpótlássport
2026.10.07. 12:01
Tenisz: „Maraton Guy” Wimbledonról álmodik
Utánpótlássport
2026.10.07. 09:02
A hónap utánpótlásedzője: szeptember jelöltjei
Utánpótlássport
2026.10.06. 09:01
Ökölvívás: csak egy legény örülhetett
Utánpótlássport
2026.10.05. 20:31
Vívás: a kadét kardozók is újra a páston
Utánpótlássport
2026.10.05. 19:28