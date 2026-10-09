Nemzeti Sportrádió

Tollaslabda: 30. a magyar csapat az U19-es vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.09. 07:45
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A magyar U19-es tollaslabda-válogatott a 30. helyen zárt a korosztály kairói világbajnokságán.

Csütörtök este a magyar U19-es tollaslabda-válogatott 2:0-ra kikapott a peruiaktól, így

a 30. helyen végzett a korosztály kairói világbajnokságán.

A mieink korábban a csoportjukban 2:0-ra nyertek az örmények ellen, majd Hongkong (0:2), Anglia (0:2) és Románia (1:2) fiataljaival szemben is alulmaradtak. A folytatásban a brazilok elleni vereség (1:2) és a dél-afrikaiak legyőzése (2:0) előzte meg az utolsó helyosztót.

Az egyéni verseny vasárnap kezdődik. A magyar színeket hatan (Ágai Zénó, Palkovics Péter, Pető Balázs, Karalyos Etelka, Liang Eliza, Pinke Anna) képviselik Egyiptomban.

(Kiemelt képünkön: Pinke Anna Forrás: Magyar Tollaslabda Szövetség)

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