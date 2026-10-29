Tollaslabda: három magyar siker a vegyes párosoknál a nyílt magyar bajnokságon

FRISSÍTÉS: SÁNDORHÁZI A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTOTT

Az első helyen kiemelt, Európa-bajnoki bronzérmes magyar játékos ellenfele a dán Laura Flöj Thomsen volt a nyolcaddöntőbe jutásért. Sándorházi két játszmában, 31 perc alatt lépett a legjobb 16 közé, ahol a lengyel Ulyana Volskaya vár rá.

A Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban zajló viadalon Kis-Kasza Miklós és Sándorházi Vivien három játszmában múlta felül lengyel riválisát, míg Horváth Csanád és Hart Petra ötödik helyen kiemelt, a Maldív-szigetekről érkezett ellenfelet búcsúztatott két szettben.

Mesterházy Milánnak nem sikerült a főtáblára jutás férfi egyesben, amelyben így nem is lesz magyar játékos a legjobb 32 között. Párosban viszont Palkovics Péter és Tóth Barnabás, illetve Ágai Zénó és Pető Balázs is sikerrel vette a selejtezőt.

TOLLASLABDA

51. Victor/FZ Forza magyar nemzetközi tollaslabda-bajnokság

Férfi egyes, selejtező, 4. forduló: Alexander Ringbaek (dán)–Mesterházy Milán 2:0 (13, 20)

Férfi páros, 2. forduló: Palkovics Péter, Tóth Barnabás–Berat Ayindi, Burak Kucuk (török) 2:1 (14, -15, 15), Ágai Zénó, Pető Balázs–Mehmet Emin Kilic, Arda Oz (török) 2:0 (12, 14)

Női egyes, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért): Sándorházi Vivien (1.)–Laura Flöj Thomsen (dán) 2:0 (16, 15)

Vegyes páros, 1. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért): Kis-Kasza Miklós, Sándorházi Vivien–Michal Sobolewski, Joanna Sobolewska (lengyel) 2:1 (6, –14, 14), Horváth Csanád, Hart Petra–Hussein Shaheed, Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq (Maldív-szigeteki, 5.) 2:0 (12, 15)