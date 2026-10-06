Luke Littler nem jutott be az ifjúsági dartsvilágbajnokság döntőjébe

Az első számú sportági szervezet, a PDC beszámolója szerint a még mindig csak 19 éves angol szupersztár elindult a korosztályos (16–23 évesek) megmérettetésen, amelynek elődöntőjében nála négy évvel idősebb honfitársától, Cam Crabtree-től kapott ki döntő legben, 6:5-re.



Az angliai Wiganban zajló viadalon 128-an indultak, a selejtezők 32 négyes csoportban zajlottak, mindegyikből az első kettő jutott a főtáblára. Crabtree csoportjában a magyar Kovács Álmos is szerepelt, aki 5:3-ra kapott ki a mostani döntőstől, a négyesét egy győzelemmel és három vereséggel zárta. Hasonlóképpen végzett, így nem jutott a legjobb 64 közé Kelemen Péter.



Crabtree a német Jan Schmidt ellen lép táblához a fináléban.