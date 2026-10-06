Nemzeti Sportrádió

Luke Littler nem jutott be az ifjúsági dartsvilágbajnokság döntőjébe

2026.10.06. 10:18
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Cam Crabtree nagy sklapot szerzett (Fotó: PDC)
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Kelemen Péter Kovács Álmos Luke Littler darts
Nagy meglepetésre nem jutott be az ifjúsági dartsvilágbajnokság fináléjába a felnőtt világelső és kétszeres vb-győztes Luke Littler. A két magyar induló a csoportban kiesett.

Az első számú sportági szervezet, a PDC beszámolója szerint a még mindig csak 19 éves angol szupersztár elindult a korosztályos (16–23 évesek) megmérettetésen, amelynek elődöntőjében nála négy évvel idősebb honfitársától, Cam Crabtree-től kapott ki döntő legben, 6:5-re.

Az angliai Wiganban zajló viadalon 128-an indultak, a selejtezők 32 négyes csoportban zajlottak, mindegyikből az első kettő jutott a főtáblára. Crabtree csoportjában a magyar Kovács Álmos is szerepelt, aki 5:3-ra kapott ki a mostani döntőstől, a négyesét egy győzelemmel és három vereséggel zárta. Hasonlóképpen végzett, így nem jutott a legjobb 64 közé Kelemen Péter.

Crabtree a német Jan Schmidt ellen lép táblához a fináléban.

 

Kelemen Péter Kovács Álmos Luke Littler darts
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