Littler már a World Grand Prix első fordulójában vereséget szenvedett

A leicesteri torna Danny Noppert Niko Springer elleni győzelmével kezdődött, majd a hét végét kórházban töltő Ross Smith szetthátrányból múlta felül Cameron Menziest. Az ameszterdami World Series of Darts Finals angol győztese elárulta, csak vasárnap este döntötte el, hogy elindul a leicesteri tornán, miután a szeptember 20-i amszterdami döntő óta nyilat sem fogott a kezében.

Nathan Aspinall szintén 0:1-ről fordítva jutott tovább a holland Kevin Doets ellen, és Jonny Claytonnak is három játszmára volt szüksége Krzysztof Ratajski ellen. A torna első sima meccsét Gerwyn Price nyerte meg Sebastian Bialecki ellen, a lengyelnek csak egy leget engedett, és a dupla beszállós rendszerben elképesztően magas, 101.61-es átlaggal zárt.

Ezt követően jöttek a meglepetések. Előbb Michael van Gerwen kapott ki Ryan Joyce-tól, majd Luke Woodhouse győzte le életében először Luke Littlert. A világelső két hete még 2026-os söprésre készült a nagy tornákon, de a vb, a UK Open, a Premier League, a World Cup of Darts és a World Matchplay megnyerése után előbb a World Series of Darts Finalson, majd most a World Grand Prix-n esett ki idő előtt.

WOODHOUSE KNOCKS OUT LITTLER 😱



Defending champion Luke Littler is OUT ❌



Luke Woodhouse comes back from one set down to stun the World Champion and win 2-1!



📺 https://t.co/TMDN8xUQq6#WGPDarts | R1 pic.twitter.com/UGJ7oA2rWB — PDC Darts (@OfficialPDC) September 28, 2026

Price és a 99 feletti átlagot dobó Ross Smith teljesítményének rendkívüliségét mutatja, hogy senki más sem tudta megközelíteni az átlagukat.

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

1. FORDULÓ

Danny Noppert (holland, 8., 88.42)–Niko Springer (német, 83.58) 2:1

Ross Smith (angol, 13., 99.54)–Cameron Menzies (skót, 90.85) 2:1

Nathan Aspinall (angol, 16., 89.20)–Kevin Doets (holland, 92.27) 2:1

Jonny Clayton (walesi, 5., 85.52)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 80.85) 2:1

Gerwyn Price (walesi, 4., 101.61)–Sebastian Bialecki (lengyel, 82.88) 2:0

Michael van Gerwen (holland, 9., 87.10)–Ryan Joyce (angol, 85.21) 1:2

Luke Littler (angol, 1., 82.41)–Luke Woodhouse (angol, 82.51) 1:2

Wessel Nijman (holland, 12., 82.43)–Rob Cross (angol, 81.02) 2:0

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

Luke Littler (angol, 1.)–Luke Woodhouse (angol) 1:2

Nathan Aspinall (angol, 16.)–Kevin Doets (holland) 2:1

Danny Noppert (holland, 8.)–Niko Springer (német) 2:1

Michael van Gerwen (holland, 9.)–Ryan Joyce (angol) 1:2

Gerwyn Price (walesi, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 2:0

Ross Smith (angol, 13.)–Cameron Menzies (skót) 2:1

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 2:1

Wessel Nijman (holland, 12.)–Rob Cross (angol) 2:0

Luke Humphries (angol, 2.)–Dave Chisnall (angol)

Chris Dobey (angol, 15.)–Jermaine Wattimena (holland)

Josh Rock (északír, 7.)–Niels Zonneveld (holland)

Gary Anderson (skót, 10.)–Damon Heta (ausztrál)

Gian van Veen (holland, 3.)–Dirk van Duijvenbode (holland)

Ryan Searle (angol, 14.)–William O’Connor (ír)

James Wade (angol, 6.)–Joe Cullen (angol)

Stephen Bunting (angol, 11.)–Andrew Gilding (angol)