Dupla be, dupla ki – hétfőtől jön az év egyik legkülönlegesebb dartsversenye
A World Grand Prix-n 32 dartsos vesz részt, a szeptember 14-i világranglista első 16 helyezettje mellett az idei Pro Tour-ranglista legjobb 16 versenyzője, aki nincs a másik rangsor legjobbjai között. Az ágrajzra a világranglistások automatikusan kerültek fel a helyezésük alapján, az első fordulóra melléjük sorsolták a Pro Tourról érkezőket.
Michael van Gerwen hanyatló formáját tükrözi, hogy már csak a 9. a világranglistán, azaz a világelső és címvédő Luke Littlerrel már a 3. fordulóban összefuthat. A tavaly kiemeltként szereplő Peter Wright és Martin Schindler viszont már itt sincs a mezőnyben.
A hétfőtől vasárnapig tartó egyenes kieséses viadalon a mérkőzéseket a vb-hez hasonlóan szettekre játsszák, és egyedülálló módon nem csak kiszállni kell dupla mezőkön, hanem a legeket elkezdeni is. Emiatt a beszállózáskor a dupla mezőket elvétő nyilak értéke nulla pont, így a szokottnál alacsonyabbak a körátlagok, a kilencvennél magasabb érték is bravúrosnak számít. A hétfői és keddi első fordulóban két – az egyik fél harmadik legjéig tartó – szettet kell nyerni a győzelemhez, a szerdai és csütörtöki nyolcaddöntőben és a pénteki negyeddöntőben hármat-hármat, a szombati elődöntőben ötöt, a vasárnapi döntőben hatot.
A 750 ezer font összdíjazású torna győztese 150 ezerrel gazdagodik, a World Grand Prix-t Magyarországon a Sport Tv közvetíti.
A leicesteri viadal a vb előtti őszi kiemelt programsorozat második állomása a Ross Smith által megnyert amszterdami World Series Finals után, és az első a pontszerző nagyversenyek közül. Október 22. és 25. között Dortmundban következik az Európa-bajnokság az European Tour idei rangsorának legjobb 32 dartsosával, november 14. és 22. között kerül sorra a csoportkörrel induló Grand Slam of Darts Wolverhamptonban, majd vb-főpróbaként a Players Championship-sorozat 64 fős fináléja Mineheadben.
Utóbbi versenyről szinte biztosan lemarad Luke Littler, aki kevés PC-versenyen indult el, és jelezte, hogy a hátralévő négy versenyből a két hollandiain nem vesz részt, így (ha nem gondolja meg magát) csak akkor lehet esélye a kvalifikációra, ha Leicesterben megnyeri mindkettőt november elején – de lehet, hogy így sem. Ebben az esetben rápihenhet a december 11-én kezdődő világbajnokságra.
PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA
Luke Littler (angol, 1.)–Luke Woodhouse (angol
Nathan Aspinall (angol, 16.)–Kevin Doets (holland)
Danny Noppert (holland, 8.)–Niko Springer (német)
Michael van Gerwen (holland, 9.)–Ryan Joyce (angol)
Gerwyn Price (walesi, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel)
Ross Smith (angol, 13.)–Cameron Menzies (skót)
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Wessel Nijman (holland, 12.)–Rob Cross (angol)
Luke Humphries (angol, 2.)–Dave Chisnall (angol)
Chris Dobey (angol, 15.)–Jermaine Wattimena (holland)
Josh Rock (északír, 7.)–Niels Zonneveld (holland)
Gary Anderson (skót, 10.)–Damon Heta (ausztrál)
Gian van Veen (holland, 3.)–Dirk van Duijvenbode (holland)
Ryan Searle (angol, 14.)–William O’Connor (ír)
James Wade (angol, 6.)–Joe Cullen (angol)
Stephen Bunting (angol, 11.)–Andrew Gilding (angol)