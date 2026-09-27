Dupla be, dupla ki – hétfőtől jön az év egyik legkülönlegesebb dartsversenye

A World Grand Prix-n 32 dartsos vesz részt, a szeptember 14-i világranglista első 16 helyezettje mellett az idei Pro Tour-ranglista legjobb 16 versenyzője, aki nincs a másik rangsor legjobbjai között. Az ágrajzra a világranglistások automatikusan kerültek fel a helyezésük alapján, az első fordulóra melléjük sorsolták a Pro Tourról érkezőket.

Michael van Gerwen hanyatló formáját tükrözi, hogy már csak a 9. a világranglistán, azaz a világelső és címvédő Luke Littlerrel már a 3. fordulóban összefuthat. A tavaly kiemeltként szereplő Peter Wright és Martin Schindler viszont már itt sincs a mezőnyben.

A hétfőtől vasárnapig tartó egyenes kieséses viadalon a mérkőzéseket a vb-hez hasonlóan szettekre játsszák, és egyedülálló módon nem csak kiszállni kell dupla mezőkön, hanem a legeket elkezdeni is. Emiatt a beszállózáskor a dupla mezőket elvétő nyilak értéke nulla pont, így a szokottnál alacsonyabbak a körátlagok, a kilencvennél magasabb érték is bravúrosnak számít. A hétfői és keddi első fordulóban két – az egyik fél harmadik legjéig tartó – szettet kell nyerni a győzelemhez, a szerdai és csütörtöki nyolcaddöntőben és a pénteki negyeddöntőben hármat-hármat, a szombati elődöntőben ötöt, a vasárnapi döntőben hatot.

A 750 ezer font összdíjazású torna győztese 150 ezerrel gazdagodik, a World Grand Prix-t Magyarországon a Sport Tv közvetíti.

A leicesteri viadal a vb előtti őszi kiemelt programsorozat második állomása a Ross Smith által megnyert amszterdami World Series Finals után, és az első a pontszerző nagyversenyek közül. Október 22. és 25. között Dortmundban következik az Európa-bajnokság az European Tour idei rangsorának legjobb 32 dartsosával, november 14. és 22. között kerül sorra a csoportkörrel induló Grand Slam of Darts Wolverhamptonban, majd vb-főpróbaként a Players Championship-sorozat 64 fős fináléja Mineheadben.

Utóbbi versenyről szinte biztosan lemarad Luke Littler, aki kevés PC-versenyen indult el, és jelezte, hogy a hátralévő négy versenyből a két hollandiain nem vesz részt, így (ha nem gondolja meg magát) csak akkor lehet esélye a kvalifikációra, ha Leicesterben megnyeri mindkettőt november elején – de lehet, hogy így sem. Ebben az esetben rápihenhet a december 11-én kezdődő világbajnokságra.