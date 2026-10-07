Nemzeti Sportrádió

Kilenc év után visszatérnek Budapestre a világ legjobb pankrátorai

2026.10.07. 21:17
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Sami Zayn (balra) is eljön Budapestre (Fotó: Getty Images)
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WWE MVM Dome pankráció
Kilenc év után januárban visszatérnek Budapestre a világ legjobb pankrátorai, a WWE szervezet az MVM Dome-ba érkezik egy egész estés show-műsorral.

Közel egy évtizeddel ezelőtt a Papp László Sportarénában láthatta a magyar közönség a WWE legjobbjait, most a szervezet egyik legnagyobb gálája, a Royal Rumble egyik felvezető európai állomását rendezik meg január 24-én az MVM Dome-ban.

Az arénában a tervek szerint olyan szupersztárok lépnek ringbe, mint a jelenlegi vitathatatlan világbajnok Sami Zayn, a közönségkedvenc Cody Rhodes, Seth Rollins, a csapatvilágbajnok The Vision, az amerikai bajnok Trick Williams, Finn Bálor, Jey Uso, Oba Femi, Gunther, Jade Cargill és még sok más pankrátor.

A WWE világsztárjainak küzdelmeit heti rendszerességgel több millióan követik figyelemmel világszerte az egyik streamingszolgáltatón – jó ideje már magyar kommentár is hallható –, Budapesten látványos, egész estés show-val várják a közönséget. A szervezők kiemelték: a fények, a zene, az ikonikus bevonulások, a ringben zajló összecsapások és több ezer rajongó energiája együtt olyan különleges élményt kínál, amelyet nemcsak a WWE régi rajongóinak, hanem azoknak is érdemes átélniük, akik most fedeznék fel a pankráció világát.

Az eseményre a jegyek már elérhetők a Live Nation Hungary oldalán keresztül.

 

WWE MVM Dome pankráció
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