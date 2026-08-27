Nemzeti Sportrádió

Kemény meccsek várnak a mieinkre Hungarian Darts Trophyn – elkészült a sorsolás

R. P.R. P.
2026.08.27. 17:23
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Tavaly is nagy sikere volt a versenynek (Fotó: Dömötör Csaba)
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darts Luke Humphries MVM Dome Hungarian Darts Trophy
Elkészült a pénteken kezdődő Hungarian Darts Trophy sorsolása – derült ki a PDC Hungarian Fan Club Facebook-posztjából. A versenyen négy magyar is játszik, és kőkemény ellenfeleket kaptak az első fordulóra.

Bár a világbajnok Luke Littler nem lép tábla elé az MVM Dome-ban, mindenki más, aki számít, indul.

A viadalra négy magyar kvalifikálta magát. A péntek délután kezdődő programban Bíró Milán a 2023-as UK Open-győztes Andrew Gildinggel, Borbély András a rutinos, vb-elődöntős Dave Chisnall-lal meccsel, míg az esti programban Kádár László a 2017-es World Grand Prix-győztes Daryl Gurney-vel, Major Nándor pedig a legutóbbi vb-n Michael Smitht búcsúztató Niels Zonnevelddel csatázik.

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„Nagyon jó lenne magyar sikert látni, és úgy gondolom, ehhez nem feltétlenül kellene óriási csodának történnie.”

 

 

darts Luke Humphries MVM Dome Hungarian Darts Trophy
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