Kemény meccsek várnak a mieinkre Hungarian Darts Trophyn – elkészült a sorsolás

Bár a világbajnok Luke Littler nem lép tábla elé az MVM Dome-ban, mindenki más, aki számít, indul.

A viadalra négy magyar kvalifikálta magát. A péntek délután kezdődő programban Bíró Milán a 2023-as UK Open-győztes Andrew Gildinggel, Borbély András a rutinos, vb-elődöntős Dave Chisnall-lal meccsel, míg az esti programban Kádár László a 2017-es World Grand Prix-győztes Daryl Gurney-vel, Major Nándor pedig a legutóbbi vb-n Michael Smitht búcsúztató Niels Zonnevelddel csatázik.