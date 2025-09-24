Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: MVM Dome

2025.09.24. 08:25
Fotó: Török Attila
Rovatunkban az elmúlt években megújult vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Budapestről érkezett képeslap.

A 2022. januári, magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság budapesti helyszínének megálmodott, a népligeti buszpályaudvar mögötti területen fekvő, 50 ezer négyzetméteres, multifunkcionális aréna befogadóképessége sporteseményeken 20 028 fő. Az építkezés Skardelli György tervei alapján 2019. november végén indult a Market Zrt. kivitelezésében, a munkálatok költségvetése 116 milliárd forint volt, az ünnepélyes átadásra 2021. december 16-án került sor. 

Az Eb után számos magyar, illetve nemzetközi világsztár könnyű­zenei koncertjének adott otthont az elmúlt három és fél évben, 2022 óta itt bonyolítják le a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjét is, de rendeztek már benne többek között Magyarország–Kanada felnőtt férfi jégkorongmérkőzést, dartsversenyt (a European Tour idei budapesti viadala péntektől vasárnapig tartott) és superenduro-nagydíjat is.

 

