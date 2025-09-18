Major Nándor: Óriási élmény lesz, hogy egy dartslegendával játszhatok

Két évvel ezelőtt Major Nándor nevéhez sporttörténeti pillanat fűződött – a 2023-as Hungarian Darts Trophy első fordulójában 6–4-re legyőzte a német Ricardo Pietreczkót, ezzel ő lett az első magyar, aki mérkőzést nyert a torna, valamint a European Tour történetében. Idén ismét szerepelhet a viadalon, miután Borbély András, Prés Nándor és Sárai Levente társaságában sikerrel vette a rendező ország selejtezőjét – a European Tour-fordulókon négy helyet tartanak fenn a hazai versenyzőknek.

„Már a reggeli bemelegítésen éreztem, hogy jól fog sikerülni a nap. Ugyan a sorsolásnál kicsit elbizonytalanodtam, de arra gondoltam, többször legyőztem már mindegyik lehetséges nagy nevű ellenfelemet az ágamon, miért ne sikerülne most is. Ráadásul balszerencsés is voltam, az első meccsem előtt az egyik nyilam beletört a táblába, csere nyíllal játszottam, de minden jól sült el aztán – idézte fel kérdésünkre Major Nándor az augusztus 31-ei honi selejtezőt, amelyen végül Nagy Márk mellett Bai Zsoltot, Székely Pált és Kovács Patrikot felülmúlva kvalifikált. Majd így folytatta: – A Ricardo elleni győzelmem életem egyik legszebb pillanata, ahogy az utolsó duplám után felrobbant a közönség. Előtte is úgy éreztem, hogy soha nem szeretném abbahagyni a dartsot, de ezután ez csak megerősödött bennem. Szerencsére idén visszatérhetek a PDC színpadára. Ricardo a backstage-ben akkor meg is említette, hogy korábban nem játszott sehol úgy, hogy a közönség ellene van, de engem ez motivált, miközben nyugodt maradtam. Nagyon tetszett az egész napi felhajtás.”

Csütörtökön kisorsolták az ötödik Hungarian Darts Trophy párosításait. Major Nándor nehéz ellenfelet kapott, hiszen az ötszörös világbajnok Raymond van Barnevelddel kezd – egyben kivételes lehetőséget kap, hiszen a sportág egyik kiemelkedő alakjával nézhet szembe, és mérheti össze tudását. „Az elsődleges, hogy a péntek esti szakaszba kerültem, jobban szeretek este játszani. Amikor megláttam a sorsolást, boldogság töltött el, óriási élmény lesz, hogy egy legendával játszhatok, nagy név ő a sportágban” – méltatta ellenfelét a 35 éves Major.