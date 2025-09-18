Nemzeti Sportrádió

Major Nándor: Óriási élmény lesz, hogy egy dartslegendával játszhatok

SZELECZKI RÓBERTSZELECZKI RÓBERT
2025.09.18. 19:21
Major Nándor (Fotó: Koncz Márton, archív)
Major Nándor darts MVM Dome Hungarian Darts Trophy
Csütörtökön kisorsolták az ötödik Hungarian Darts Trophy párosításait – a 2023-ban az első European Touron aratott magyar győzelmet megszerző Major Nándor az ötszörös világbajnok Raymond van Barnevelddel kezd péntek este az MVM Dome-ban.

 

Két évvel ezelőtt Major Nándor nevéhez sporttörténeti pillanat fűződött – a 2023-as Hungarian Darts Trophy első fordulójában 6–4-re legyőzte a német Ricardo Pietreczkót, ezzel ő lett az első magyar, aki mérkőzést nyert a torna, valamint a European Tour történetében. Idén ismét szerepelhet a viadalon, miután Borbély András, Prés Nándor és Sárai Levente társaságában sikerrel vette a rendező ország selejtezőjét – a European Tour-fordulókon négy helyet tartanak fenn a hazai versenyzőknek.

„Már a reggeli bemelegítésen éreztem, hogy jól fog sikerülni a nap. Ugyan a sorsolásnál kicsit elbizonytalanodtam, de arra gondoltam, többször legyőztem már mindegyik lehetséges nagy nevű ellenfelemet az ágamon, miért ne sikerülne most is. Ráadásul balszerencsés is voltam, az első meccsem előtt az egyik nyilam beletört a táblába, csere nyíllal játszottam, de minden jól sült el aztán – idézte fel kérdésünkre Major Nándor az augusztus 31-ei honi selejtezőt, amelyen végül Nagy Márk mellett Bai Zsoltot, Székely Pált és Kovács Patrikot felülmúlva kvalifikált. Majd így folytatta: – A Ricardo elleni győzelmem életem egyik legszebb pillanata, ahogy az utolsó duplám után felrobbant a közönség. Előtte is úgy éreztem, hogy soha nem szeretném abbahagyni a dartsot, de ezután ez csak megerősödött bennem. Szerencsére idén visszatérhetek a PDC színpadára. Ricardo a backstage-ben akkor meg is említette, hogy korábban nem játszott sehol úgy, hogy a közönség ellene van, de engem ez motivált, miközben nyugodt maradtam. Nagyon tetszett az egész napi felhajtás.”

Csütörtökön kisorsolták az ötödik Hungarian Darts Trophy párosításait. Major Nándor nehéz ellenfelet kapott, hiszen az ötszörös világbajnok Raymond van Barnevelddel kezd – egyben kivételes lehetőséget kap, hiszen a sportág egyik kiemelkedő alakjával nézhet szembe, és mérheti össze tudását. „Az elsődleges, hogy a péntek esti szakaszba kerültem, jobban szeretek este játszani. Amikor megláttam a sorsolást, boldogság töltött el, óriási élmény lesz, hogy egy legendával játszhatok, nagy név ő a sportágban” – méltatta ellenfelét a 35 éves Major.

Egyéb egyéni
7 órája

Sorsoltak a 2025-ös Hungarian Darts Trophyra – Major Van Barneveldet, Sárai Aspinallt kapta ellenfélül

Borbély András Luke Woodhouse-zal, Prés Nándor Cameron Menziesszel néz szembe.

A 2024-es World Cup of Dartson Jagicza Gáborral hazánkat képviselő Major Nándor kérdésünkre a Hungarian Darts Super League-szereplésére is kitért – mint ismert, a 2026-től 128 résztvevős PDC-világbajnokságnak biztosan lesz magyar versenyzője, mégpedig a szóban forgó torna győztese, Major azonban nem jutott be a legjobb nyolc közé a júliusban induló, múlt hétvégén véget érő 12 versenyes alapszakasz végeztével. A rájátszást október 18-án rendezik meg. „Sajnos tényleg nem sikerült jól, ez az első Super League, amelynek nem jutottam be a rájátszásába. Kevéssé pihentem rá a fordulókra, fáradtan játszottam, de ebből is tanultam” – mondta.

Egyéb egyéni
2025.09.15. 17:29

Darts-vb: már csak nyolcan vannak versenyben a magyar indulási jogért

A Hungarian Darts Super League győztese automatikus kvalifikációt szerez, és 17 év után első magyar játékosként állhat tábla elé a sportág legnagyobb eseményén.

A magyarok közül Sárai Levente Nathan Aspinall-lal péntek este, Borbély András Luke Woodhouse-zal, míg Prés Nándor Cameron Menziesszel péntek délután játszik. A Hungarian Darts Trophyt péntektől vasárnapig rendezik meg az MVM Dome-ban. A délutáni szakaszokat 13 órától, az estieket 19 órától kezdik meg minden nap.

Ezek is érdekelhetik