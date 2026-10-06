Golf: ifjabb Sárközi Richárd megvédte címét a magyar profi bajnokságon

A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint Sárközi három ütéssel (134) előzte meg a sérülés miatt csaknem egy évet kihagyó Lugosi Tamást (137) a tatai Old Lake Golf Clubban rendezett versenyen. A harmadik helyen 140 ütéssel Wilheim István végzett.

Sárközi az idei európai Pro Golf Touron tízből nyolc versenyen döntőbe jutott, és első magyar golfozóként kvalifikálhat a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.