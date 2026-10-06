Golf: ifjabb Sárközi Richárd megvédte címét a magyar profi bajnokságon

A nemzetközi mezőnyben játszó ifj. Sárközi Richárd megvédte címét a 19. magyar profi golfbajnokságon.
A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint Sárközi három ütéssel (134) előzte meg a sérülés miatt csaknem egy évet kihagyó Lugosi Tamást (137) a tatai Old Lake Golf Clubban rendezett versenyen. A harmadik helyen 140 ütéssel Wilheim István végzett.
Sárközi az idei európai Pro Golf Touron tízből nyolc versenyen döntőbe jutott, és első magyar golfozóként kvalifikálhat a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.
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