Nemzeti Sportrádió

Golf: ifjabb Sárközi Richárd megvédte címét a magyar profi bajnokságon

2026.10.06. 20:33
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Sárközi diadalmaskodott Tatán (Fotó: MTI / Szigetváry Zsolt)
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ifjabb Sárközi Richárd magyar profi golfbajnokság golf
A nemzetközi mezőnyben játszó ifj. Sárközi Richárd megvédte címét a 19. magyar profi golfbajnokságon.

A magyar szövetség keddi tájékoztatása szerint Sárközi három ütéssel (134) előzte meg a sérülés miatt csaknem egy évet kihagyó Lugosi Tamást (137) a tatai Old Lake Golf Clubban rendezett versenyen. A harmadik helyen 140 ütéssel Wilheim István végzett.

Sárközi az idei európai Pro Golf Touron tízből nyolc versenyen döntőbe jutott, és első magyar golfozóként kvalifikálhat a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

 

ifjabb Sárközi Richárd magyar profi golfbajnokság golf
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