Két és fél év kihagyás után újra indul golfversenyen Tiger Woods
Tiger Woods a decemberi Hero World Challenge elnevezésű versenyen golfozik ismét – derült ki a torna mezőnyének keddi véglegesítésekor.
Az 50 éves, 15-szörös major-tornagyőztes Tiger Woods – akinek alapítványa házigazdája lesz a húszfős meghívásos viadalnak a Bahamákon – nagyjából két és fél éve, a 2024-es British Open óta nem versenyzett különböző sérülések, műtétek, illetve jogi ügyei miatt.
A tornát legutóbb 2019-ben nyerő Woodsnak eddig húsz láb- és hét hátoperációja volt.
A Hero World Challenge-et nem először használja visszatérésre a legendás játékos: 2023-ban több mint fél év kihagyás után szintén ezen a tornán ragadott ütőt először. Eddig öt alkalommal (2001, 2004, 2006, 2007, 2011) nyerte meg a viadalt.
(Az MTI nyomán)
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