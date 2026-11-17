Az 50 éves, 15-szörös major-tornagyőztes Tiger Woods – akinek alapítványa házigazdája lesz a húszfős meghívásos viadalnak a Bahamákon – nagyjából két és fél éve, a 2024-es British Open óta nem versenyzett különböző sérülések, műtétek, illetve jogi ügyei miatt.

A tornát legutóbb 2019-ben nyerő Woodsnak eddig húsz láb- és hét hátoperációja volt.

A Hero World Challenge-et nem először használja visszatérésre a legendás játékos: 2023-ban több mint fél év kihagyás után szintén ezen a tornán ragadott ütőt először. Eddig öt alkalommal (2001, 2004, 2006, 2007, 2011) nyerte meg a viadalt.

(Az MTI nyomán)