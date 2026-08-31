Nemzeti Sportrádió

Két és fél évtized után letaszították Tiger Woodsot a kereseti lista éléről

K. Zs.K. Zs.
2026.08.31. 14:01
Scottie Scheffler a hétvégén megnyert serleggel (Fotó: Getty Images)
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Scottie Scheffler Tiger Woods golf
Scottie Scheffler győzött a PGA Tour hétvégi tornáján, és a nagy presztízsű Tour Championship megnyerésével besöpört 10 millió dollár révén megelőzte a profi golfozók amerikai körversenyének kereseti listáját 26 éve vezető Tiger Woodsot.

A hétvégi East Lake-i versenyt remek hajrával megnyerő – és ezzel a FedEx-kupa éves kereseti listáján is az élen végző – Scottie Scheffler karrierjének összkeresménye pillanatnyilag 130 390 661 dollár (nagyjából 41 milliárd forint) a PGA Touron, Tiger Woods 120 999 166 dollárral szorul a második helyre.

„Három győzelem, öt második hely, összetett elsőség. Ezekre a számokra büszke lehet az ember. Hihetetlenül kiegyensúlyozott játék az egész idényben. Gratulálok a történelmi szezonhoz, Scottie!” – fejezte ki elismerését a kereseti listát 2000 szeptembere óta mostanáig vezető Woods a közösségi médiában.

Scheffler 2022-ben nyert először tornát az amerikai körversenyen – két évvel később olimpiai bajnok is lett az Egyesült Államok képviseletében –, és az idei sorozatban az ötödik év, amelyikben ő kereste a legtöbb pénzt a PGA Tour FedEx-kupa-rájátszással lezáruló fő szakaszában.

A tornagyőzelmek tekintetében azért még jelentős, mondhatni behozhatatlan a 2024 óta nem versenyző legenda előnye: Woods 82 tornát nyert meg a PGA Tour-on és 15 kiemelt tornán lett a legjobb, a 30 éves Scheffler eme két mutatója pillanatnyilag 22, 4. A különbség egyben azt is jelzi, hogy a legmagasabban az évezred első évtizedében szárnyaló Woods nagy korszaka óta mennyit emelkedtek a pénzdíjak…

Tiger Woods és Scottie Scheffler közös fotón 2024-ben (Fotó: Getty Images)

Nem sokon múlt, hogy a kereseti lista harmadik helyezettje is megelőzze Woodsot: ha az északír Rory McIlroy eggyel kevesebb ütéssel teljesíti a pályát a hétvégi versenyen, akkor holtversenyben nem negyedik, hanem harmadik – így azonban maradt mintegy 1.4 millió dollárnyi hátránya Woods mögött. 

Érdekesség, hogy az első három helyezett után elég nagy szakadék következik a listán: 2016 olimpiai bajnoka, a negyedik helyen álló brit Justin Rose eddig 79 356 373 dollárt gyűjtött az amerikai körversenyen.

 

Scottie Scheffler Tiger Woods golf
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