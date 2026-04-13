Golf: Rory McIlroy megvédte címét a US Mastersen

Rory McIlroy vasárnap megvédte címét a golfozók idei első Major-versenyén, az augustai US Mastersen.
Az északír sztárjátékos remekül kezdte a 22,5 millió dollár összdíjazású viadalt és a második nap végén úgy tűnt, simán nyerhet idén is. McIlroy azonban szombaton elveszítette hat ütés előnyét, így a záró nap izgalmasan alakult, de végül a 36 éves golfozó diadalmaskodott 276 ütéses összteljesítménnyel, egy ütéssel megelőzve az amerikai Scottie Schefflert.
McIlroy, aki sikeréért – a legendás zöld zakó mellett – 4,5 millió dollárt (1,41 milliárd forint) kapott, karrierje hatodik Major-tornáján győzött.
Ötvenéves Tiger Woods, a milliárddolláros srác
Golfkurzust indít a győri Széchenyi István Egyetem
Dala Soma lett a Magyar Golf Szövetség elnöke
