Golf: 19 éves győztes a PGA Touron, de a rekorder Charles Kocsis maradt

Blades Brown a Cabo San Lucasban rendezett, hatmillió dollár összdíjazású viadalon úgy bizonyult a legjobbnak, hogy az utolsó napon hétütésnyi hátrányt dolgozott le az éllovas Ben Jamesszel szemben, majd a rájátszás második pályáján ütött birdie-vel (az alapütésszámnál eggyel jobb) végzett az élen.

A sikeréért 1.08 millió dollárt begyűjtő (351 millió forint) amerikai tehetség 19 évesen és 171 naposan nyert.

"The future has arrived." Blades Brown is a PGA Tour winner @WWTChampionship. https://t.co/otB7VQpTMG — PGA Tour (@PGATour) November 9, 2026

Nála fiatalabb győztese legutóbb 95 éve volt PGA-viadalnak: akkor a magyar származású Charles „Chuck” Kocsis 18 évesen, 6 hónaposan és 9 naposan nyert az akkor még regionális versenyként kiírt, de a PGA Tour által hivatalosnak tekintett Michigan Openen – emlékeztet az Egyesült Államok körversenyének hivatalos honlapja.

Kocsis magyar bevándorlók gyermekeként már a tengerentúlon, Pennsylvaniában született 1913-ban. Tizenhárom testvére közül többen is tehetségesnek bizonyultak a golfpályán, a legmesszebbre ő jutott: kétszer is (1949, 1957) tagja volt a legnagyobb presztízsű nemzetközi amatőrtrófeát, a Walker-kupát elhódító amerikai válogatottnak. A 2006-ban, 93 évesen elhunyt sportembert megválasztották a 20. század legjobb michigani golfozójának.

Felnőtt profi golfversenyen ritka, hogy húszévesnél fiatalabb győztest hirdessenek. A mostanit megelőzően legutóbb a 2013-as John Deere Classicon fordult ez elő, a később a világranglistát is vezető Jordan Spieth 19 évesen és 352 naposan győzött.

(az MTI nyomán)