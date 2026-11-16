A tartomány hivatalos közleménye szerint Li Von Teg kormányzó és O Sze Hun, Szöul főpolgármestere csütörtökön találkozott, és „mindkét fél reális helyzetét és álláspontját figyelembe véve” úgy döntöttek, hogy elállnak a közös pályázattól. További részleteket nem közöltek.

„Mostantól összehangolt erőfeszítéseket teszünk azért, hogy egyedül rendezhessük meg az olimpiát” – áll a tartományi bejelentésben.

Tavaly februárban Csondzsu központtal Észak-Csolla a helyi versengésben megelőzte Szöult, így ez a körzet lett Dél-Korea jelöltje a 2036-os olimpiára. Később a tartomány a fővárossal közös rendezés irányába mozdult el, miután arra a következtetésre jutott, hogy önmagában nem rendelkezik a versenyek lebonyolításához szükséges megfelelő infrastruktúrával, beleértve a szálláshelyeket, a közlekedést és a sportlétesítményeket.

O Sze Hun októberben jelezte, hogy „nincs oka elutasítani” Észak-Csolla közös pályázatra vonatkozó javaslatát, ugyanakkor arra kérte a tartományt, hogy dolgozzon ki konkrét építési terveket a sportlétesítményekre vonatkozóan. Ezt követően került sor a múlt heti megbeszélésre.

A Koreai Köztársaság olimpiai bizottsága és sportminisztériuma már korábban teljes körű támogatásáról biztosította az ország pályázatát a 2036-os olimpia megrendezésére.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság október 6-án hét országot jelölt meg lehetséges házigazdaként: a Dél-Korea mellett Magyarország, Németország, India, Katar, a Dél-afrikai Köztársaság és Törökország szerepel a listán. A jelöltek novemberben virtuális prezentációkat tartanak a NOB illetékes bizottsága előtt, márciusban pedig a NOB végrehajtó bizottsága „stratégiai párbeszédet” kezdeményez a rendezésre pályázó felekkel, majd várhatóan 2029-ben dönt a rendezőről.

A Dél-Korea korábban már otthont adott az 1988-as nyári olimpiának Szöulban, valamint a 2018-as téli játékoknak Pjongcsangban.