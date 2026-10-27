Nemzeti Sportrádió

Több kínai márka is szerződést bontott Mbappéval, mert diktátorként hivatkozhatott Mao Ce-tungra

L. M.L. M.
2026.10.27. 09:44
Nagy botrányt kavart Kínában Kylian Mbappé videója (Fotó: Getty Images)
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Mao Ce-tung Kylian Mbappé Kína
Két kínai márka is szerződést bontott a Real Madrid támadójával, Kylian Mbappéval, miután a francia válogatott labdarúgója diktátorként hivatkozhatott a Kínai Népköztársaság egykori vezetőjére, Mao Ce-tungra.

Kedden a DongPeng és a Mengniu kínai cég is megszakította az együttműködését a Real Madrid játékosával, Kylian Mbappéval. A francia válogatott támadójáról hétfőn került fel egy videó az internetre, amelyben arról kérdezték, melyik a kedvenc méme saját magáról. „Az, amelyiken azt hiszem egy kínai diktátor fejére teszik rá az arcomat. Az különösen megnevettet, sokszor küldöm a barátaimnak is” – válaszolt nevetve a kérdésre Mbappé.

A videó nagy port kavart a kínai közösségi médiában, mivel az országban a mai napig tiszteletlenségnek számít Mao Ce-tunggal viccelődni – mindez történt annak ellenére, hogy a francia nem nevezte nevén a képek alapjául szolgáló vezetőt. 

„Cégünk határozottan elítél minden olyan magatartást, amely sérti a nemzeti érzelmeket, és ezzel szemben zéró toleranciát alkalmaz. Azonnali hatállyal megszakítunk minden együttműködést Kylian Mbappéval” – idézi a The Guardian a DongPeng italgyártó vállalat közleményét. 

A francia támadó nagy népszerűségnek örvend Kínában, az eset pedig akkora visszhangot kapott, hogy a kínai külügyminisztérium is megszólalt az ügyben, amit a BBC idéz. „Tudomásul vettük az ezzel kapcsolatos jelentéseket. Természetesen azok a szavak és tettek, amelyek sértik a kínai nép érzéseit, a társadalom minden rétegének ellenállásába fognak ütközni” – mondta Lin Jian szóvivő.

Mbappéról az utóbbi időben szinte vírusként terjedtek a „diktátoros mémek”, amelyekről szeptemberben ő is nyilatkozott. A France Footballnak azt mondta, elismeri, hogy ezek nagy része csak a szórakoztatás miatt jön létre, ugyanakkor szerinte fontos megjegyezni, milyen károkat okoztak ezek az emberek a történelem során. „Ahhoz hasonlítani valakit, aki embereket gyilkolt, vagy aki emberek millióinak tette nyomorúságossá az életét... nos, nem hiszem, hogy én ilyesmit csináltam volna életem során” – fogalmazott.

 

Mao Ce-tung Kylian Mbappé Kína
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