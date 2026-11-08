Öt fordulóval a vége előtt 14 pontos hátrányban volt, mégis megnyerte a kínai bajnokságot a Talien Jingpo

Öt fordulóval a vége előtt behozhatatlannak tűnt a Csengtu Zsungcseng előnye Kínában. Az ausztrál John Aloisi csapata 14 ponttal vezetett a Peking Kuoan, Csingtao West Coast, Talien Jingpo hármas előtt, így már csak két pontra volt szüksége, hogy matematikailag is bebiztosítsa a bajnoki címét.

A kettőből az egyiket a 26. fordulóban meg is szerezte, ezt azonban négy vereség követte. A Dalian Jingpo viszont sorozatban ötször nyert, és pontazonosság után jobb egymás elleni eredményével riválisa elé került. Az utolsó fordulóban a Tiencsin Tigert 3–1-re legyőzőt Talien így története első bajnoki címét ünnepelhette.

A 16 csapat közül kilencet is pontlevonással sújtottak az idény során, közte a harmadik helyen záró Peking Kuoant is. A pekingiektől öt pontot vontak le, így két pont hátránnyal zártak a Taliennel és a Csengtuval szemben.