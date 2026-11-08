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Öt fordulóval a vége előtt 14 pontos hátrányban volt, mégis megnyerte a kínai bajnokságot a Talien Jingpo

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.08. 11:07
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Nem akármilyen körülmények között lett először bajnok a Dalian Jingbo
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Dalian Jingbo Csengdu Ron Kína
Hatalmas meglepetéssel ért véget a kínai labdarúgó-bajnokság 2026-os idénye, a Talien Jingpo (Dalian Yingbo) úgy szerezte meg az első helyet, hogy öt fordulóval a vége előtt még 14 pontos hátrányban volt a Csengtu Zsungcsenggel (Chengdu Rongcheng) szemben.

Öt fordulóval a vége előtt behozhatatlannak tűnt a Csengtu Zsungcseng előnye Kínában. Az ausztrál John Aloisi csapata 14 ponttal vezetett a Peking Kuoan, Csingtao West Coast, Talien Jingpo hármas előtt, így már csak két pontra volt szüksége, hogy matematikailag is bebiztosítsa a bajnoki címét.

A kettőből az egyiket a 26. fordulóban meg is szerezte, ezt azonban négy vereség követte. A Dalian Jingpo viszont sorozatban ötször nyert, és pontazonosság után jobb egymás elleni eredményével riválisa elé került. Az utolsó fordulóban a Tiencsin Tigert 3–1-re legyőzőt Talien így története első bajnoki címét ünnepelhette.

A 16 csapat közül kilencet is pontlevonással sújtottak az idény során, közte a harmadik helyen záró Peking Kuoant is. A pekingiektől öt pontot vontak le, így két pont hátránnyal zártak a Taliennel és a Csengtuval szemben.

 

Dalian Jingbo Csengdu Ron Kína
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