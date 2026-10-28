A Real Madrid is elnézést kért Kylian Mbappé szavai miatt

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.28. 10:38
A Real Madrid is elnézést kért Mbappé kijelentései miatt (Fotó: Getty Images)
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Mao Ce-tung Kylian Mbappé Kína
A Real Madrid szerdán közleményt adott ki a hivatalos felületein, és bocsánatot kért Kylian Mbappé Kínára vonatkozó kijelentései miatt – a spanyol liga és a csatár ezt már korábban megtette.

„A Real Madrid C.F. elnézést kér a kínai néptől mindazon kellemetlenségekért, amelyeket játékosunk, Kylian Mbappé közelmúltbeli megjegyzései okozhattak. Klubunk mély tisztelettel viseltetik Kína, annak történelme, kultúrája és polgárai, valamint azon több millió kínai szurkoló iránt, akik szeretik és csodálják a Real Madridot. A klub csatlakozik Kylian Mbappé nyilvános bocsánatkéréséhez, amelyben a játékos maga is sajnálatát fejezte ki szavai miatt, és megerősítette a kínai nép iránti tiszteletét. A Real Madrid megerősíti elkötelezettségét a tisztelet, az együttélés és a kultúrák közötti megértés értékei mellett, továbbá kifejezi azon szándékát, hogy tovább erősítse a Kínához és annak polgáraihoz fűződő baráti és szeretetteljes kötelékeket” – áll a klub közleményében.

A botrányt az váltotta ki, hogy Mbappé egy interjúban diktátorként hivatkozott Mao Ce-tungra. Az eset érdekessége, hogy a Real Madrid játékosa mindössze arra a kérdésre válaszolt, melyik a kedvenc mémje saját magáról: „Az, amelyiken azt hiszem egy kínai diktátor fejére teszik rá az arcomat. Az különösen megnevettet, sokszor küldöm a barátaimnak is”

A videó nagy port kavart a kínai közösségi médiában, mivel az országban a mai napig tiszteletlenségnek számít Mao Ce-tunggal viccelődni – mindez történt annak ellenére, hogy a francia nem nevezte nevén a képek alapjául szolgáló vezetőt. Ezután több kínai márka is felbontotta a partneri szerződését Kylian Mbappéval, a kínai állami televízió (CCTV) pedig felfüggesztette a La Liga közvetítéseit.

A La Liga és maga Kylian Mbappé is kiadott egy-egy közleményt, amelyben elnézést kérnek a kínai néptől a francia támadó szavai miatt.

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Mao Ce-tung Kylian Mbappé Kína
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