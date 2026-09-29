Nemzeti Sportrádió

Phil Taylor visszatér, újra dartstornán indul a 16-szoros világbajnok legenda

R. P.R. P.
2026.09.29. 19:40
null
Vajon mennyire lesz versenyképes minden idők legjobb dartspárosa, Adrian Lewis (balra) és Phil Taylor? (Fotó: Getty Images)
Címkék
Phil Taylor Modus Super Series darts Adrian Lewis
Nyolc évvel a visszavonulása után ismét dartsversenyen indul Phil Taylor. A sportág 16-szoros világbajnoka a kétszeres világbajnok Adrian Lewisszal indul a Modus Szupersorozat páros versenyén Portsmouthban novemberben – számolt be a hírről a BBC is.

Taylor párja az a kétszeres világbajnok 41 éves Adrian Lewis lesz, aki ugyancsak Stoke-on-Trentben született, és aki szintén nem állt tábla elé PDC-tornán már 2023 áprilisa óta.

A szóban forgó tornát november 23. és 28. között rendezik meg Portsmouthban.

Taylor és Lewis együtt is kiemelkedően sikeres volt, négyszer nyerték meg a csapat-világbajnokságot.

„Rengetegszer kérdeztek már a visszatérésről, de ehhez kellett egy jó ok – mondta Phil Taylor. – Adrian azon kevesek egyike, aki miatt visszatérnék, és a Modus Szupersorozat az a verseny, amelyen ezt meg akarom tenni. Hosszú múltra tekinthetünk vissza együtt, kívülről-belülről ismerjük egymás játékát. Már nagyon várom, hogy együtt dobálhassunk.”

A Sky Sports megemlíti, hogy Taylor már egy ideje egy pubban edz, és otthon is van táblája, de valószínűleg nem tervez hosszú távra, vagyis a visszatérése nem lesz állandó. A nyolcéves kihagyás csak a nagy PDC-tornákat jelenti, hiszen Taylor többször is indult a szenior-vb-ken.

 

Phil Taylor Modus Super Series darts Adrian Lewis
Legfrissebb hírek

Littler már a World Grand Prix első fordulójában vereséget szenvedett

Egyéb egyéni
19 órája

Dupla be, dupla ki – hétfőtől jön az év egyik legkülönlegesebb dartsversenye

Egyéb egyéni
2026.09.27. 09:28

Jövőre októberben lesz a Hungarian Darts Trophy

Egyéb egyéni
2026.09.25. 13:04

Ross Smith ellenállhatatlan volt a World Series of Darts döntőjében

Egyéb egyéni
2026.09.20. 23:34

Littler visszatért a European Tourra, és győzött is Prágában

Egyéb egyéni
2026.09.06. 22:48

Nézőcsúcs és sporttörténelem a VI. Hungarian Darts Trophyn

Egyéb egyéni
2026.09.02. 09:51

Hungarian Darts Trophy: nézőcsúcs Budapesten

Egyéb egyéni
2026.08.31. 10:27

Hungarian Darts Trophy: Ross Smith a bajnok, a döntőben lemosta Andersont

Egyéb egyéni
2026.08.30. 23:30