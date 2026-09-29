Phil Taylor visszatér, újra dartstornán indul a 16-szoros világbajnok legenda

Taylor párja az a kétszeres világbajnok 41 éves Adrian Lewis lesz, aki ugyancsak Stoke-on-Trentben született, és aki szintén nem állt tábla elé PDC-tornán már 2023 áprilisa óta.

A szóban forgó tornát november 23. és 28. között rendezik meg Portsmouthban.

Taylor és Lewis együtt is kiemelkedően sikeres volt, négyszer nyerték meg a csapat-világbajnokságot.

„Rengetegszer kérdeztek már a visszatérésről, de ehhez kellett egy jó ok – mondta Phil Taylor. – Adrian azon kevesek egyike, aki miatt visszatérnék, és a Modus Szupersorozat az a verseny, amelyen ezt meg akarom tenni. Hosszú múltra tekinthetünk vissza együtt, kívülről-belülről ismerjük egymás játékát. Már nagyon várom, hogy együtt dobálhassunk.”

A Sky Sports megemlíti, hogy Taylor már egy ideje egy pubban edz, és otthon is van táblája, de valószínűleg nem tervez hosszú távra, vagyis a visszatérése nem lesz állandó. A nyolcéves kihagyás csak a nagy PDC-tornákat jelenti, hiszen Taylor többször is indult a szenior-vb-ken.