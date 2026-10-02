Nemzeti Sportrádió

Van Veen döntő szettben verte meg Searle-t a darts World Grand Prix-n

R. P.R. P.
2026.10.02. 00:00
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Gian van Veen döntő szettben verte Ryan Searle-t (Fotó: Getty Images)
Címkék
darts World Grand Prix Niels Zonneveld Gary Anderson Ryan Searle Stephen Bunting Jermaine Wattimena darts Gian van Veen Luke Humphries James Wade
Kialakult a negyeddöntő mezőnye Leicesterben a darts World Grand Prix-n. Csütörtökön Luke Humphries, Niels Zonneveld, Gian van Veen és James Wade jutott tovább a nyolcaddöntőből.

Niels Zonneveld nagyszerű formában jászik ezen a Grand Prix-n, és a kétszeres világbajnok Gary Anderson ellen is remekelt. A holland hozta az első két szettet, majd a skót szépített, azonban a negyedik szett ismét Zonneveldé lett, aki így 3:1-gyel bejutott a negyeddöntőbe.

James Wade rengetegszer kezdte a legeket D20, T20, T20-as körrel Stephen Bunting ellen, de úton a kilencnyilas felé a második körében rendre elakadt. Ugyanakkor jelezte, hogy nagyszerű formában dob. Wade nem is adott túl sok esélyt a korábbi BDO-világbajnok Buntingnak, sima 3:1-gyel bejutott a legjobb nyolc közé.

Luke Humphries 94-es átlaggal mosta le Jermaine Wattimenát, míg a nap legszorosabb csatájában Gian van Veen döntő szettben, abban viszont sima 3–0-s legkülönbséggel kerekedett felül Ryan Searle-ön.

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER
2. FORDULÓ
Nyolcaddöntő
Luke Humphries (angol, 2., 94.11)–Jermaine Wattimena (holland, 85.33) 3:0
Niels Zonneveld (holland, 85.16)–Gary Anderson (skót, 10., 84.58) 3:1
Gian van Veen (holland, 3., 85.89)–Ryan Searle (angol, 14., 84.73) 3:2
James Wade (angol, 6., 93.20)–Stephen Bunting (angol, 11., 96.29) 3:1

Szerdán jászották
Danny Noppert (holland, 8., 85.99)–Ryan Joyce (angol, 86.04) 0:3
Jonny Clayton (walesi, 5., 93.08)–Wessel Nijman (holland, 12., 88.31) 3:1
Gerwyn Price (walesi, 4., 90.81)–Ross  Smith (angol, 13., 91.11) 3:0
Luke Woodhouse (angol, 86.43)–Nathan Aspinall (angol, 16., 96.27) 0:3

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)
Luke Woodhouse (angol)–Nathan Aspinall (angol, 16.) 0:3
Danny Noppert (holland, 8.)–Ryan Joyce (angol) 0:3

Gerwyn Price (walesi, 4.)–Ross  Smith (angol, 13.) 3:0
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Wessel Nijman (holland, 12.) 3:1

Luke Humphries (angol, 2.)–Jermaine Wattimena (holland) 3:0
Niels Zonneveld (holland)–Gary Anderson (skót, 10.) 3:1

Gian van Veen (holland, 3.)–Ryan Searle (angol, 14.) 3:2
James Wade (angol, 6.)–Stephen Bunting (angol, 11.) 3:1

 

darts World Grand Prix Niels Zonneveld Gary Anderson Ryan Searle Stephen Bunting Jermaine Wattimena darts Gian van Veen Luke Humphries James Wade
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