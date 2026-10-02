Van Veen döntő szettben verte meg Searle-t a darts World Grand Prix-n

Niels Zonneveld nagyszerű formában jászik ezen a Grand Prix-n, és a kétszeres világbajnok Gary Anderson ellen is remekelt. A holland hozta az első két szettet, majd a skót szépített, azonban a negyedik szett ismét Zonneveldé lett, aki így 3:1-gyel bejutott a negyeddöntőbe.

James Wade rengetegszer kezdte a legeket D20, T20, T20-as körrel Stephen Bunting ellen, de úton a kilencnyilas felé a második körében rendre elakadt. Ugyanakkor jelezte, hogy nagyszerű formában dob. Wade nem is adott túl sok esélyt a korábbi BDO-világbajnok Buntingnak, sima 3:1-gyel bejutott a legjobb nyolc közé.

Luke Humphries 94-es átlaggal mosta le Jermaine Wattimenát, míg a nap legszorosabb csatájában Gian van Veen döntő szettben, abban viszont sima 3–0-s legkülönbséggel kerekedett felül Ryan Searle-ön.

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

2. FORDULÓ

Nyolcaddöntő

Luke Humphries (angol, 2., 94.11)–Jermaine Wattimena (holland, 85.33) 3:0

Niels Zonneveld (holland, 85.16)–Gary Anderson (skót, 10., 84.58) 3:1

Gian van Veen (holland, 3., 85.89)–Ryan Searle (angol, 14., 84.73) 3:2

James Wade (angol, 6., 93.20)–Stephen Bunting (angol, 11., 96.29) 3:1

Szerdán jászották

Danny Noppert (holland, 8., 85.99)–Ryan Joyce (angol, 86.04) 0:3

Jonny Clayton (walesi, 5., 93.08)–Wessel Nijman (holland, 12., 88.31) 3:1

Gerwyn Price (walesi, 4., 90.81)–Ross Smith (angol, 13., 91.11) 3:0

Luke Woodhouse (angol, 86.43)–Nathan Aspinall (angol, 16., 96.27) 0:3

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA (ágrajz szerint)

Luke Woodhouse (angol)–Nathan Aspinall (angol, 16.) 0:3

Danny Noppert (holland, 8.)–Ryan Joyce (angol) 0:3

Gerwyn Price (walesi, 4.)–Ross Smith (angol, 13.) 3:0

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Wessel Nijman (holland, 12.) 3:1

Luke Humphries (angol, 2.)–Jermaine Wattimena (holland) 3:0

Niels Zonneveld (holland)–Gary Anderson (skót, 10.) 3:1

Gian van Veen (holland, 3.)–Ryan Searle (angol, 14.) 3:2

James Wade (angol, 6.)–Stephen Bunting (angol, 11.) 3:1