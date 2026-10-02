Nemzeti Sportrádió

Európai kézilabdaligák: Nagy Benedek kilenc védést mutatott be a Valladolidban

2026.10.02. 23:26
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Fotó: atleticovalladolid.es
Címkék
Frigoríficos del Morrazo Pergel Andrej Ludmán Marcell Atlético Valladolid Dinamo Bucuresti Nagy Benedek
Nagy Benedek kilenc védésével az Atlético Valladolid 40–36-ra nyert a Frigoríficos del Morrazo otthonában a spanyol férfi kézilabda-bajnokság pénteki játéknapján.

A liga honlapja szerint a hazaiaknál Ludmán Marcell két gólt lőtt.

Pergel Andrej három gólja ellenére a címvédő Dinamo Bucuresti 27–26-ra kikapott az SCM Politehnica Timisoara otthonában a román élvonalban.

 

Frigoríficos del Morrazo Pergel Andrej Ludmán Marcell Atlético Valladolid Dinamo Bucuresti Nagy Benedek
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