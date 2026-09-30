Gary Anderson drámai meccset nyert meg Damon Heta ellen, Josh Rock kiesett a darts World Grand Prix-n

Kettő kivételével minden kiemelt továbbjutott a második körbe.

Luke Humphries csak 80-as átlaggal jutott túl Dave Chisnallon. Igaz, ez a dupla beszállós szabály miatt nem annyira gyenge, min amennyire elsőre látszik.

Gary Anderson nagyon közel járt a kieséshez Damon Heta ellen. Az ausztrál megnyerte az első szettet, majd a másodikban döntő legben majdnem kiszállt 95-ről, ám a D5-öt elhibázta a végén. Anderson kritikus pillanatban oldotta meg a 115-öt, amivel egyenlített. Majd a döntőt szett is a kétszeres világbajnok skóté lett sima 3–0-val.

ANDERSON SURVIVES!



That is CLUTCH!



Gary Anderson produces a moment of magic to force a final set against Damon Heta, but only after surviving a match dart!



📺 https://t.co/TMDN8xUQq6#WGPDarts | R1 pic.twitter.com/QYJEpzl7gx — PDC Darts (@OfficialPDC) September 29, 2026

Josh Rock kiesése meglepetés, de az északír nagyon kemény meccsen kapott ki a holland Niels Zonneveldtől. Rock 94.14-es körátlaga az est legnagyobbja volt, ám Zonneveld is kifejezetten erős, 92.14-es átlagot dobott. Jermaine Wattimena a 15. kiemelt Chris Dobey-t múlta felül, ez nem olyan váratlan eredmény.

PDC WORLD GRAND PRIX, LEICESTER

1. FORDULÓ

Luke Humphries (angol, 2., 80.41)–Dave Chisnall (angol, 75.38) 2:0

Chris Dobey (angol, 15., 79.93)–Jermaine Wattimena (holland, 86.55) 0:2

Josh Rock (északír, 7., 94.14)–Niels Zonneveld (holland, 92.14) 1:2

Gary Anderson (skót, 10., 90.11)–Damon Heta (ausztrál, 86.39) 2:1

Gian van Veen (holland, 3., 85.79)–Dirk van Duijvenbode (holland, 83.30) 2:0

Ryan Searle (angol, 14., 84.69)–William O’Connor (ír, 91.03) 2:1

James Wade (angol, 6., 88.65)–Joe Cullen (angol, 83.72) 2:1

Stephen Bunting (angol, 11., 86.70)–Andrew Gilding (angol, 82.55) 2:1

Hétfőn játszották

Danny Noppert (holland, 8., 88.42)–Niko Springer (német, 83.58) 2:1

Ross Smith (angol, 13., 99.54)–Cameron Menzies (skót, 90.85) 2:1

Nathan Aspinall (angol, 16., 89.20)–Kevin Doets (holland, 92.27) 2:1

Jonny Clayton (walesi, 5., 85.52)–Krzysztof Ratajski (lengyel, 80.85) 2:1

Gerwyn Price (walesi, 4., 101.61)–Sebastian Bialecki (lengyel, 82.88) 2:0

Michael van Gerwen (holland, 9., 87.10)–Ryan Joyce (angol, 85.21) 1:2

Luke Littler (angol, 1., 82.41)–Luke Woodhouse (angol, 82.51) 1:2

Wessel Nijman (holland, 12., 82.43)–Rob Cross (angol, 81.02) 2:0

AZ 1. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA

Luke Littler (angol, 1.)–Luke Woodhouse (angol) 1:2

Nathan Aspinall (angol, 16.)–Kevin Doets (holland) 2:1

Danny Noppert (holland, 8.)–Niko Springer (német) 2:1

Michael van Gerwen (holland, 9.)–Ryan Joyce (angol) 1:2

Gerwyn Price (walesi, 4.)–Sebastian Bialecki (lengyel) 2:0

Ross Smith (angol, 13.)–Cameron Menzies (skót) 2:1

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Krzysztof Ratajski (lengyel) 2:1

Wessel Nijman (holland, 12.)–Rob Cross (angol) 2:0

Luke Humphries (angol, 2.)–Dave Chisnall (angol) 2:0

Chris Dobey (angol, 15.)–Jermaine Wattimena (holland) 0:2

Josh Rock (északír, 7.)–Niels Zonneveld (holland) 1:2

Gary Anderson (skót, 10.)–Damon Heta (ausztrál) 2:1

Gian van Veen (holland, 3.)–Dirk van Duijvenbode (holland) 2:0

Ryan Searle (angol, 14.)–William O’Connor (ír) 2:1

James Wade (angol, 6.)–Joe Cullen (angol) 2:1

Stephen Bunting (angol, 11.)–Andrew Gilding (angol) 2:1