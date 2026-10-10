Márton Viviana aranyérmes a párizsi tékvandó Grand Prix-n

A tavalyelőtt a francia fővárosban ötkarikás győztes magyar sportoló – a honi sportági szövetség honlapjának beszámolója szerint – a GP szombati versenynapján először chilei, aztán horvát riválist vert, majd a negyeddöntőben ecuadori vetélytárs felett diadalmaskodott ugyancsak két menetben.

Az elődöntőben az üzbég Ozoda Szobirzsonován is kétszer két percben jutott túl, egyedül a fináléban volt szüksége három menetre a sikerhez. Az aranycsatában az elefántcsontparti Ruth Gbagbi elvitte az első menetet, a másodikban és a döntő két percben viszont már a magyar klasszis dominált, így 2:1-gyel övé lett a mérkőzés, ezzel pedig a kategóriagyőzelem.

A szombati programban lépett pástra a világ- és Európa-bajnok Salim Omar Gergely is, aki a 68 kilósok között brazil és francia vetélytárson túljutva mérkőzhetett a négy közé jutásért. Az üzbég Nadzsmitdin Kaszimhodzsajev ellen az első menetet megnyerte, a másik kettő azonban riválisáé lett, így az ázsiai versenyző lépett tovább, a magyar tekvondósnak pedig be kellett érnie az ötödik hellyel.

Az Eb-bronzérmes Patakfalvy Luca az 57 kilós kategóriában kilencedik lett, miután ausztrál ellenfelét két menetben búcsúztatta, kazah vetélytársával azonban már nem bírt. Pénteken Márton Viviana ikertestvére, a kétszeres világbajnok Luana bronzérmet szerzett a +67 kilogrammosok között.